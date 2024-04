Dare scacco matto alla burocrazia: Il Centro di Servizio per il Volontariato organizza un corso a Bussolengo

Tre mosse vincenti per dare scacco matto alla burocrazia e arginare lo stress da Riforma del Terzo Settore. Le svela il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, di Verona che ha organizzato tre incontri formativi con l’obiettivo di semplificare la gestione della vita associativa, far diventare tutto più chiaro e affrontabile.

Il nuovo codice ha introdotto infatti una serie di pratiche che non sempre sono di facile gestione per i volontari. Da qui le tre mosse studiate dai consulenti CSV, già testate in due edizioni a Cerro Veronese e San Bonifacio, in un format che fa una nuova tappa in provincia, quest’anno a Bussolengo.

“L’intento del CSV è di essere vicino a tutti i territori della provincia, anche a quelli più distanti dalla nostra sede di Veronetta, un obiettivo che stiamo perseguendo da tempo e che si è intensificato negli ultimi anni”, spiega il presidente del CSV Roberto Veronese.

Il corso di formazione “Scacco matto alla burocrazia”, con il patrocinio del Comune di Bussolengo, si articola in tre incontri, il mercoledì, dalla seconda settimana di maggio, dalle 20.30 alle 22.30. Le “mosse” vincenti muovono da “Orientati e posizionati all’interno della Riforma del Terzo settore”, un primo incontro pensato per fornire un quadro chiaro sulla Riforma, sulle diverse tipologie di enti che ne fanno parte, sulle loro caratteristiche e i principali adempimenti gestionali associativi, nonché sulle attività che si possano svolgere e in che forme.

Si passa poi a “Definisci le regole per organi e libri sociali”, un appuntamento per esaminare i ruoli, le figure, gli incarichi e le posizioni all’interno della governance dell’associazione, parlando anche delle corrette modalità di redazione e tenuta dei documenti amministrativi.

Lo scacco matto arriva con “Identifica le strategie per adempimenti gestionali, sicurezza e privacy”: una formazione utile per gestire in piena efficienza la propria associazione costruendosi check list e scadenziari sui principali oneri gestionali e amministrativi.

Il corso di formazione si svolge nell’aula magna della scuola “Beni Montresor” in via Delle Foibe, 32 a Bussolengo. Si può scegliere se partecipare ai tre incontri o scegliere l’argomento che più interessa: l’iscrizione è obbligatoria, quote, info e programma in dettaglio su csv.verona.it.