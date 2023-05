Dall’Unione Calcistica Lugagnano milleduecento euro all’ABEO, frutto della vendita delle uova pasquali

Qualche giorno fa, sulla pagina Facebook dell’Unione Calcistica Lugagnano, è comparso un comunicato di ringraziamento a chi, in occasione della passata Pasqua, ha sostenuto l’iniziativa benefica a favore di ABEO, promossa proprio dal Lugagnano calcio.

Presso la sede di via Barlottini, infatti, durante le settimane che precedevano la festività, sono state messe in vendita le uova pasquali di ABEO: attraverso una libera donazione potevano essere acquistate da chiunque avesse piacere di partecipare al progetto.

L’intero ricavato, ben 1.200 euro, è stato così devoluto all’associazione bambino emopatico oncologico di Verona che è l’associazione di riferimento per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, per il quale svolge attività di raccolta fondi e di sostegno alle famiglie di bambini affetti da tumori e leucemie.

Una bella e importante iniziativa che si ripete ogni anno in occasione del periodo natalizio e pasquale e che testimonia la vicinanza della società calcistica della frazione a una realtà straordinaria come ABEO, grazie anche alla presenza di Fausto Montresor, responsabile del settore giovanile della squadra e volontario di ABEO da parecchi anni.

Una delle prove concrete di questa sinergia è senz’altro il simbolo di ABEO stampato su tutte le divise delle varie categorie calcistiche del Lugagnano, a sottolinearne il forte legame.

Ben racchiude il senso di questa campagna benefica, proprio lo slogan (di Frida Khalo) con cui l’U.C. Lugagnano ha aperto il messaggio di ringraziamento ai suoi sostenitori: “Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai”.