Dalla Valentina: “Questa la nostra idea per la nuova piazza di Sona, siamo pronti al confronto”

Una sala consigliare piena solo a metà, e in buona parte da amministratori ed ex amministratori, ha fatto da ridotta cornice martedì 25 giugno alla presentazione del sindaco Gianfranco Dalla Valentina del progetto di riqualificazione della piazza di Sona (nelle foto di Marco Bonfichi).

Il sindaco ha esordito con quello che è stato il tema di tutta la serata: “Non esiste una strada definita o un percorso che non si può cambiare. Tutte le nostre idee possono essere discusse ed è questo il motivo per cui teniamo serate come questa. Siamo qui per ascoltarvi”.

Passando al motivo dell’incontro, Dalla Valentina ha spiegato che “abbiamo in mano uno studio di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione della piazza di Sona, approvato nel dicembre del 2022”. Quello studio di fattibilità, che costituisce il primo livello della progettazione, era stato adottato dall’amministrazione del sindaco Gianluigi Mazzi di cui – non va dimenticato – facevano parte proprio l’attuale sindaco Dalla Valentina, l’attuale vicesindaco Monia Cimichella e gli attuali assessori Roberto Merzi, Orietta Vicentini, Maurizio Moletta e Paolo Bellotti.

“Lo studio di fattibilità – ha proseguito il sindaco Dalla Valentina – prevede di riqualificare l’intera piazza con la riduzione a 16 degli attuali 44 posti auto. Un intervento importante, per un costo di 1,3 milioni di euro”.

“Io ritengo che si tratti di troppi soldi – ha continuato il sindaco -. La nostra idea è invece quella di suddividere questo importo per realizzare tre opere, sempre legate alla piazza. Vogliamo costruire un parcheggio con 27 stalli sotto la chiesa, dove attualmente vi è il monumento dei Fanti, che verrà spostato, per un costo di 400mila euro. Poi intendiamo investire 500mila euro per realizzare un marciapiede che colleghi quel nuovo parcheggio alla piazza per proseguire in direzione dell’abitato della Valle di Sona. Un marciapiede che sarà allargato rispetto a quello ora esistente e portato alle dimensioni di legge di 1,50 metri. I rimanenti 400mila serviranno per la riqualificazione della piazza” (qui sotto l’immagine dell’intervento proiettata in sala).

Dalla Valentina ha poi spiegato che per modificare la piazza va di conseguenza modificata anche la viabilità. L’idea del sindaco è quella di realizzare un senso unico sulla piazza, nella direzione dalla chiesa al municipio. Quindi, per capire, chi arriva dalla direzione dell’Olmo non potrà girare a destra.

In piazza verranno realizzati 27 stalli, posti a spina di pesce, non dove sono posizionati oggi ma dalla parte opposta, quella dei negozi e del bar. “La nostra intenzione – ha spiegato il sindaco – è di creare una piazza più ampia, più accogliente, e togliere i parcheggi da dove sono ora contribuisce a darne un’immagine più aperta”.

Dalla Valentina ha indicato che il Comune sta accedendo ad un bando regionale per la piantumazione in piazza di alcune piante e ha anche spiegato che comunque prima di metter mano a qualsiasi intervento andrà anche spostato il SOS, che attualmente ha sede proprio in piazza dove stazionano anche le sue ambulanze.

All’illustrazione del progetto fatta dal sindaco, che ha voluto continuamente ribadire come si tratti solo di un’idea e che non è stato ancora affidato alcun incarico di progettazione proprio perché si vuole prima approfondire il confronto con il territorio, hanno fatto seguito alcuni interventi dei pochi cittadini presenti in sala.

Un commerciante ed ex amministratore ha sottolineato come la fruibilità della piazza dipende molto anche dal senso civico dei cittadini e che è necessaria maggiore attenzione ai tempi di sosta. A replicare è stati il sindaco che ha sottolineato come ogni volta in cui il Comune si dimostra più severo nel sanzionare le soste immancabili poi arrivano le proteste dei cittadini.

Nei vari interventi si è parlato anche della necessità di rendere la piazza vivibile per i giovani, della fontana presente in piazza, che paga una scarsa manutenzione – e qui il sindaco ha dato la notizia che sta valutando di affidarne la cura ad una ditta esterna – ma soprattutto le domande dei presenti si sono incentrate sul problema dei parcheggi, che sono troppo pochi e che costringono spesso i cittadini a soste selvagge che penalizzano i residenti del centro.

Sulla fruibilità della piazza Dalla Valentina, dopo aver dichiarato di non essere un’amante dell’opera lirica, ha però spiegato di aver apprezzato la rappresentazione della Cavalleria Rusticana che si era tenuta lo scorso settembre, indicando che questi eventi possono essere una modalità per animare il centro di Sona.

Sul tema dei parcheggi il sindaco ha anche indicato come la realizzazione di nuove unità abitative in centro aumenta il problema dei parcheggi in quanto chi realizza questi immobili non si preoccupa di pensare anche ai relativi stalli: “Bisognerebbe monetizzare a favore del Comune quando chi costruisce non realizza i necessari parcheggi, in maniera da spingere sulla realizzazione di stalli interni”.