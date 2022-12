Dalla festa dei Lugagnano’s Sixties Years un aiuto concreto a chi opera per la solidarietà

Nella Baita Alpini di Lugagnano è andato in scena l’atto finale della festa dei Lugagnano’s Sixties Years. L’evento si è tenuto lo scorso 17 settembre e ha visto la partecipazione di ben duecento persone nate tra il primo gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1969 che hanno e hanno avuto rapporti stretti con la frazione: vi sono nati, ci vivono, ci hanno vissuto, vi mantengono legami professionali o partecipano alla vita delle tante associazioni che lì hanno la sede ed operano.

L’obiettivo, nelle intenzioni degli organizzatori, era di generare un utile da dedicare a progetti ed organizzazioni che si dedicano al bene comune. Grazie sia alla nutrita partecipazione al momento di festa sia ad un’oculata gestione dei costi tale utile è stato di 1.500 euro, un risultato bello ed importante.

Il gruppo direttivo dei Sixties, dopo valutazione interna, ha deciso di dividere il ricavato in tre parti uguali e consegnare, pertanto, una donazione di 500 euro cadauna a due benemerite associazioni di Lugagnano e ad un progetto solidale.

Per le associazioni la scelta è caduta sul Gruppo del Malato, che opera a sostegno delle famiglie con ammalati o in stato di necessità e che proprio quest’anno festeggia i cinquant’anni di attività, e sul Gruppo Primavera che opera in favore di persone con disabilità e delle loro famiglie.

Per il progetto il sostegno è andato a VorreiPotertiRaggiungere, un’iniziativa di raccolta fondi a favore di malati di SLA ed in particolare mirata all’acquisto di speciali computer che permettono loro di comunicare attraverso gli occhi.

Il ricavato è stato consegnato, con un momento semplice ma molto intenso e commovente, ai rappresentanti delle tre realtà: Mario Nichele per il Gruppo del Malato, Stefano Zanoni per il Gruppo Primavera e Anna Ledro, figlia di Giorgio ammalato di SLA e testimonial nonché promotore di VorreiPotertiRaggiungere.

In chiusura, a suggellare l’occasione, un’ottima bigolata con le alici preparata dal capogruppo degli Alpini di Lugagnano Fausto Mazzi coadiuvato dai preziosi volontari che ogni giorno danno il loro contributo all’interno di questa preziosa realtà.

La festa dei Lugagnano’s Sixties Years dello scorso settembre ha messo assieme tante persone a cui far vivere un momento di serenità, spensieratezza, amicizia e gioia. In queste occasioni, ricordarsi di chi sta vivendo momenti difficoltà nella propria vita e dell’impegno di chi si spende tutti i giorni per aiutare concretamente queste persone è un gesto che costa poco e che merita di essere fatto.