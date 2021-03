Dal SOS di Sona un aiuto concreto al West Verona Rugby dopo gli atti di vandalismo

Ascolta questo articolo

“Durante i primi giorni della pandemia Covid-19 ad inizio 2020, in mezzo alle paure e al disorientamento che regnavano sovrane nelle comunità, abbiamo avuto un segnale di vicinanza e di affetto nei nostri confronti, da parte della nostra Comunità di Sona, incredibile e straordinario! Ci siamo giurati che non avremmo mai dimenticato quei momenti così intensi, oltre che dal punto di vista operativo, anche e soprattutto dal punto di vista umano”. Chi ci dice queste parole è il presidente di SOS SONA Pierluigi Briggi (nella foto di Mario Pachera).

Di queste positive sensazioni ne avevamo parlato in una lettera aperta di quei momenti che l’Associazione aveva fatto pervenire alla nostra redazione con la preghiera di divulgarla a tutti i cittadini della Comunità di Sona.

All’indomani della divulgazione delle incredibili immagini della distruzione, ad opera di vandali, che ha colpito la sede del West Verona Rugby, la notizia ha iniziato a girare ovunque ed è arrivata anche all’interno della chat WhatsApp del Direttivo del SOS.

“Incredulità, amarezza, stupore, sconforto. Sono queste le sensazioni che istintivamente hanno colto tutti i membri del nostro direttivo – ci dice Briggi –. Sappiamo cosa significa fare immensi sacrifici per dare vita ad un progetto, ad una idea, a dare forma a qualcosa di concreto e tangibile come una ambulanza, un mezzo di trasporto sociale, una tenda pneumatica, un set di divise, una sede. Ne conosciamo profondamente il valore perché ci spendiamo sangue e sudore nostri, nonché la fiducia delle tante persone che ci sostengono”.

“Rapportando il tutto alla sede del West Verona Rugby e pensando che rappresenta il cuore della loro identità e lo strumento principe con cui l’Associazione si relaziona con il proprio territorio – spiega il presidente del SOS di Sona – all’unisono ci siamo detti: dobbiamo fare qualcosa per loro!”.

E così è stato. Il direttivo SOS SONA ha deciso un sostegno alla società rugbistica sonese con due azioni concrete: Un nuovo televisore a 65 pollici, in sostituzione di quello distrutto, e un contributo economico per le necessità più impellenti. “La Club House è il luogo in cui i valori sociali del rugby si cimentano. Lì nascono e prendono forma le azioni concrete che fanno del Rugby uno sport di grandi valori umani. Un po’ come la sede del SOS in piazza a Sona. Ci fa immensamente piacere poter dar il nostro contributo al West Verona. Poi, quando la pandemia svanirà e la vita sociale ripartirà, sarà un onore condividere con loro un Terzo Tempo e sapere che c’è anche un po’ di tutto il SOS li con noi”, ci dice emozionata Margherita, giovane consigliera del direttivo.

Il televisore era arrivato a SOS Sona come vincita della lotteria Adige Marathon dello scorso anno organizzata dai Lions di Sona Bussolengo e Pescantina. E questo dimostra per l’ennesima volta come la solidarietà sappia sempre far ritornare indietro e in circolo il bene che la genera.

In queste ore altre realtà locali, come il SOS Sona, e alcuni privati, si stanno muovendo per dare un aiuto al West Verona Rugby. I gesti di vicinanza avvicinano, i gesti di solidarietà uniscono. Gli esempi trascinano e danno insegnamenti a chi si macchia di gesti inconsulti e ha solo un grande bisogno di incontrare, sulla propria strada, cose positive a cui ispirarsi.