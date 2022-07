Dal raspeghìn ai diaolèti, dallo sgarlèto alle scalmàne: Prontuario bacanico salvavita

Circa due settimane fa mi sono recato in ambulatorio dal mio medico di base, storico ed apprezzato collaboratore del Baco, il quale vedendomi e conoscendo la frequenza quinquennale con cui vado a fargli visita, si è subito allarmato: cosa succede? “Niente, m’ha becà na bestia sula pupola che me sa gonfià la gamba fin ala caùcia!”.

Ha capito, mi ha visitato, e con una cura mirata di cortisone e antibiotico nel giro di una decina di giorni mi ha rimesso in piena forma, rinnovato nel fisico e nel morale, pronto per risollevare il P.I.L. della nazione.

E se non m’avesse capito? Se fosse stato un medico “foresto” che non comprende il dialetto dei bacani, che fine avrebbe fatto la mia gamba? Meglio non pensarci.

La cosa comunque turbò entrambi e visto che l’amico medico è ben consapevole che in qualche circostanza potrebbe essere sostituito occasionalmente da un “foresto”, abbiamo pensato fosse necessario aiutarlo con un prontuario medico/bacanico in grado di rendere comprensibile il triage nel più breve tempo possibile. Nasce così questo opuscolo salvavita, dalla collaborazione tra un bacan che si esprime in vernacolo ed un esimio medico che traduce in termini tecnico/scientifici esatti.

Questo è uno degli articoli che sento più caro perché utile! Senza falsa modestia penso dovrebbe essere adottato in tutti gli ambulatori medici e prontosoccorsi veronesi, distribuito dalle Ulss del territorio ed adottato nelle università di medicina come linea guida di orientamento alla cura.

E cosa più importante, l’abbiamo partorito tralasciando il mero aspetto economico, che comunque ci travolgerà grazie ai diritti d’autore, ma con l’unico obbiettivo della salute del cittadino. O del bacan?

Prontuario salvavita

Sintomi

Ragòso: rauco; raspeghìn: raucedine; sbòssega: tosse; bòio: catarro abbondante; cassòn: torace scosso dalla tosse; ràntega: difficoltà respiratoria; angossa: nausea; sbrusiacòr: acidità di stomaco; sangiùto: singhiozzo; urti de gòmito: conati di vomito; butar su: vomitare; sgionfità: gonfiore addominale; rasìo: arrossamento; materia: pus; stornìsie: vertigini; orbaròle: visione di punti neri; slusìni: visione di punti luminosi; grataròla, spira: prurito; sgrisolòni: brividi; fèara: febbre; cagòto, corriere: diarrea; embugà: stitico; balarìna: battito cardiaco veloce; bugànse, diaolèti: geloni; frìssa: fitta dolorosa; sbrego: ferita lacero-contusa; bogna: tumefazione; sistema nervoso: esaurimento nervoso; segnar: avere perdite mestruali; stati: gravidanza; scalmàne: vampate in menopausa; stralòcio: strabico; dolor che risponde: dolore che si irradia: dolor che scombàte: dolore pulsante; dolor che se sfanta ‘ia: dolore che si attenua; carne grea: indolenzimento muscolare; broàda: ustione; osso sgrenzà: frattura ossea parziale; storno: confuso; nar ‘ia de oco: andare in stato confusionale.

Anatomia

Nasèla: narice; masselàr: dente molare; barbèssola: mento; gargàto, canelusso: gola; cane dela gola: trachea e esofago; fil dela schena: colonna vertebrale; lisèna: ascella; palòta: scapola; gòmbio: gomito; snòsoli: nocche; stòmego: petto; figà: cistifellea; bigolo dela pansa: ombelico; buèle: intestino; natura: vulva; galòn: coscia: ciàe del galon: articolazione dell’anca: denòcio: ginocchio; pùpola: polpaccio; sgarlèto: stinco, caucèla: caviglia; falso del piè: arcata della pianta del piede; dielòn: pollice o alluce; dielèta: quinto dito della mano o del piede; nervi: tendini; ràpola: grinza della pella.

Varie

Indòrmia: anestesia; mentina: pastiglia; pìrola: pillola; polvarìna: bustina; onto: pomata; spissiàl: farmacista; nàlisi: analisi; polistirolo: colesterolo; tic: ticket; ospita diei: day hospital:; quel sora le rece,quel sora la pel, ecc: otorino, dermatologo, ecc.

Modi di dire

Ghe n’ò na dose che metà sarea al bisogno: è il lamento del raffreddato. L’è malà en do’ el se pètena: soggetto psichiatrico. No l’è miga furbo come n’antro: ritardato mentale. L’è na val che se brusa: la malattia sta peggiorando sempre più. L’è come el caval de Gonèla, che el gavea sete piaghe soto la sela: persona con tante malattie. Me par de essar Maria Piansi: persona che si autocommisera. El gà el cor: è malato di cuore. Ghe vorea la polva de lujo: con il caldo si sta tutti meglio. I l’ha portà a casa con le gambe davanti: portato a casa cadavere.

Concludiamo elencando in quali modi si indica la morte improvvisa: l’à tirà na brena, l’à tirà el gambeto, el gh’è restà seco, l’à tirà ‘n cioco, l’à fato cheo.

Prontuario realizzato in collaborazione con il dott. Mario Nicoli.