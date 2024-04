“Dal libro al lapbook”: Alla scuola di Lugagnano nuovi approcci alla cultura, anche con la scrittrice Giuliana Facchini

La cosa bella di ogni 21 marzo è che l’inizio della primavera coincide con lo sbocciare dei fiori, il ritorno dei profumi, il compimento dei processi naturali che hanno comportato la bonifica della terra, la concimazione, la semina, tutte fasi fatte di cultura e pazienza che trovano riscontro con il ritorno di questa bella stagione.

E la bella stagione, per l’istituto comprensivo di Lugagnano, è la fioritura del progetto “Dal libro al lapbook“, che ha visto proprio nella data del 21 marzo la giornata di premiazione presso il salone della Silvio Pellico, del concorso interno “Raccontalo con un lapbook” dedicato ai lavori, sviluppati da alcuni mesi a questa parte, dalle classi prime della scuola secondaria.

Il progetto ha inglobato anche l’esposizione, dal 19 alle 22 marzo, dei lapbook realizzati dagli alunni delle quinte classi della scuola primaria, che sono stati esposti sui tavoli dell’aula di sostegno. Ma andiamo con ordine. I lapbook: cosa sono? Semplice, si tratta di libretti fatti a mano con tante finestre che si aprono e sviluppano un argomento.

Un lavoro che consente di unire lettura, comprensione, creatività e sviluppo delle capacità manuali dei ragazzi. Un’attività che parte sempre da un approccio fondamentale, quello con i libri, supporti fisici per l’acquisizione di nozioni ma non nel loro atavico concetto di pacchi spessi e statici appoggiati su un tavolo.

Perché l’approccio dell’istituto comprensivo di Lugagnano, con la primaria “Silvio Pellico” e la secondaria di primo grado “Anna Frank“, è quanto di più dinamico, eclettico, aperto e creativo possa essere offerto ai ragazzi, che crescono a contatto con una cultura che passa inevitabilmente dal confronto, dallo sviluppo di esperienze, da un ruolo veramente attivo finalizzato a costruire, non a fruire passivamente delle nuove conoscenze.

Per festeggiare questo traguardo “di primavera” è stato organizzato un incontro, curato dalla libreria Terradimezzo di Bussolengo, con spazio dedicato ai ragazzi per porre domande a Giuliana Facchini, autrice del libro “Un’estate da cani“, sulla cui lettura gli alunni della secondaria hanno preparato i 70 lapbook partecipanti al concorso.

Nella stessa mattinata l’autrice ha incontrato anche gli alunni della primaria per un confronto sui lapbook da loro realizzati per la prima volta; in questo caso, si è trattato di lavori non riguardanti il libro su cui hanno riflettuto i ragazzi della secondaria, ma relativi ad altri temi.

La scrittrice Giuliana Facchini ha sottolineato l’importanza dei libri quali strumenti per sviluppare sogni e fantasia, non limitandone l’uso quali fonti da cui attingere pura teoria, ma facendoli diventare imperdibili occasioni per fare veri e propri viaggi, nei quali sentirsi liberi e quindi autorizzati a potersi esprimere con il maggior entusiasmo possibile.

L’incontro è avvenuto alla presenza della dirigente scolastica Miriam Avila, della professoressa Eva dalle Vedove, referente del progetto nella trasversalità dei diversi gradi scolastici, e naturalmente degli insegnanti accompagnatori delle cinque sezioni della primaria e delle quattro della secondaria.

I tre vincitori del concorso sono stati votati da una giuria popolare composta da tutti i ragazzi delle classi prime, e sono risultati aggiudicatari di Gift Card da spendere alla Libreria Giunti al Punto della Grande Mela rispettivamente di 40, 30 e 20 euro.

Da parte della scuola è arrivato un ringraziamento per la sensibilità dimostrata dal Gruppo Alpini di Lugagnano nel sostenere la progettualità; le penne nere della frazione hanno infatti finanziato i premi.

Questa iniziativa, con i tanti attori coinvolti per la sua promozione, la sua realizzazione e la sua riuscita, è un’ulteriore dimostrazione di una scuola che diventa davvero una comunità “a tutto tondo”.

La dirigente di Lugagnano Miriam Avila con la scrittrice Giuliana Facchini.