Dal Gruppo Stella di Lugagnano 9.250 euro alle missioni, frutto di un Natale condiviso

Il gruppo Stella di Lugagnano, dal 1977, è un gruppo di volontari concittadini che allieta le serate di dicembre della frazione portando un tepore all’animo ed un senso di speranza, bussando alle porte della comunità di Lugagnano e condividendo canti natalizi che donano tanta gioia e conforto.

Anche quest’anno la comunità di Lugagnano ha avuto il piacere di accogliere questi intrepidi volontari per un momento di pace e conforto. Una solidarietà fatta soprattutto di gesti, di sorrisi, di parole ma anche di un fondamentale contributo per tutta la comunità e che da un’idea di quanto si possa realizzare concretamente insieme a favore di coloro che ne hanno bisogno.

Il Gruppo Stella ringrazia le famiglie di Lugagnano per quanto raccolto quest’anno, nel periodo di Natale. Le offerte che sono state raccolte ammontano a ben 9.250 euro e sono destinate al missionario don Eros Zardini in Argentina, alle attività missionarie delle nostre suore Comboniane, ai progetti Cuori Grandi in Togo, Geneba in Sierra Leone e per la scuola Cofel in Guinea Bissau.

Riportiamo le parole di Andrea Gasparato, storica voce del gruppo, il quale ha voluto condividere con i propri compaesani il suo pensiero: “Ringrazio amorevolmente tutti coloro che ci hanno sostenuto e che ogni anno ci sono vicini concretamente e che nonostante la difficoltà degli ultimi anni causate dalla pandemia – dice Gasparato – e nonostante i timori e le differenti situazioni veniamo sempre accolti con gioia e solidarietà. Il nostro intento è molto semplice e lo ribadiamo costantemente. Vogliamo trascorrere momenti insieme per scaldare i cuori e ricordarci che la pace e la gioia possono e devono far parte di tutti noi”.

Anche a nome della redazione del Baco ringraziamo i volontari che offrono questo importante momento di pace e serenità, motivo di gioia e di condivisione.