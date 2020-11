Nella seduta di Giunta di venerdì 30 ottobre è stata approvata una delibera, che prevede un contributo per l’acquisto di bici elettriche ed auto a gpl, metano, elettriche o ibride. Il relativo bando è chiaramente mirato a favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile.

L’Assessore con delega all’ecologia nonché Vicesindaco Roberto Merzi ci proietta in quella che è stata la ratio che ha mosso l’Amministrazione Mazzi ad adottare questo provvedimento: “Questa iniziativa vuole essere una delle risposte alla necessità di ridurre l’inquinamento prodotto dagli spostamenti con mezzi a motore, anche alla luce delle ordinanze emesse, a carattere regionale, per il contenimento delle polveri sottili”.

“Il bando citato – prosegue Merzi – prevede un contributo del 50% del costo di una bici elettrica, fino ad una massimo di 500 euro, ed uno di 1.000 euro per l’acquisto di un’auto alimentata a gpl, metano oppure elettrica o ibrida; tali contributi sono cumulabili con altri eventualmente erogati da altri enti e sono ottenibili assieme, col limite di una sola volta per nucleo familiare”.

Ovviamente qualsiasi impegno di spesa di un ente pubblico necessita delle adeguate coperture e a tal proposito sempre Merzi ci riferisce che “Il tema dell’ambiente è uno dei punti, assieme ad altri interventi nell’ambito sociale, che questa Amministrazione ha voluto sostenere con gli introiti derivanti dall’utile della società ‘Farmacie Sona srl’, partecipata al 100% del Comune di Sona che gestisce la farmacia presso il Centro Commerciale La Grande Mela, che quest’anno ha versato nelle casse del Comune circa 160mila euro”.

“Approfitto per sottolineare – conclude Merzi – anche l’iniziativa sulla distribuzione gratuita di giovani piante, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, anche questa come misura a carattere ambientale per il contrasto dell’inquinamento, specialmente nelle aree abitate”.