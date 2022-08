Dal cinema a Broadway: “The lion king”, un’esperienza indimenticabile

Adattamento dell’omonimo e intramontabile film d’animazione prodotto dalla Walt Disney nel 1994 e in scena dal 1997, il musical The lion king è il settimo spettacolo più longevo di Broadway, ma probabilmente anche quello di maggior successo. Un musical in due atti ricco di talento e tecnica, ma soprattutto un concentrato di emozioni che rendono il racconto un’esperienza unica per gli spettatori.

Ispirata all’Amleto di Shakespeare, la trama di The lion king ripercorre le vicende della storia originale, rendendola comprensibile anche a chi mastica poco l’inglese, ma ha già visto l’omonimo capolavoro d’animazione o il remake del 2019. Alcune scene o personaggi sono, tuttavia, rivisitati o riadattati, pur mantenendone il senso e la connotazione: il ruolo di Rafiki, ad esempio, è affidato a una donna (per cui le è valsa la candidatura ai Tony Awards come miglior attrice non protagonista); altre scene, invece, non sono presenti nel film, come una conversazione inedita tra Mufasa e Zazu, la caccia delle leonesse, la caduta di Timon nel fiume o il tentativo di seduzione da parte di Scar nei confronti di Nala.

Di conseguenza il musical conta un maggior numero di canzoni rispetto al film d’animazione originale, ma tutte sono state composte dallo stesso team che ha curato la straordinaria colonna sonora del 1994, quindi, tra gli altri, Elton John e Tim Rice per musica e testi, Hans Zimmer per le parti strumentali e Lebo M per gli arrangiamenti africani e la direzione del coro.

Intramontabile e galvanizzante, la musica scandisce le vicende della trama con energia e spirito, toccando le corde emotive degli spettatori come (forse) nemmeno il cartone originale è riuscito a fare: la presenza reale e contestuale degli attori, dell’orchestra e del coro, senza lo schermo della sala cinematografica che funga da filtro o barriera, ma separata solo dalla linea (fittizia) del palcoscenico, contribuisce a rendere l’esperienza teatrale indelebile, ancora più immersiva e coinvolgente.

Il tutto enfatizzato da un senso di stupore e meraviglia che, scena dopo scena, non abbandona gli spettatori per un solo istante: la scenografia, i costumi e il trucco sono un tripudio di colori, tecnica e arte (straordinaria la scena “The Stampede”, ossia la fuga precipitosa del piccolo Simba dalla mandria di Gnu aizzata da Scar e dalle iene); le luci, inoltre, valorizzano ogni scena e ogni coreografia con eleganza e acribia, valorizzando i momenti più iconici, come la scena “He Lives in You (Reprise)”, in cui Mufasa attraverso una visione celeste ricorda al figlio il proprio ruolo.

Il compito più difficile spettava alla regia, non solo in termini di guida complessa e di laborioso coordinamento, ma anche di traduzione in linguaggio teatrale di una sceneggiatura nata per il cinema di animazione: il risultato è indubbiamente sensazionale, sia per il realismo ricercato sia per la rappresentazione degli effetti più pittoreschi durante le canzoni.

Tra gli spettatori sugli spalti del Minskoff Theatre a Broadway è, dunque, impossibile trattenere l’entusiasmo e lo stupore durante due ore di un musical che sa essere arte e intrattenimento. Un’esperienza indimenticabile.