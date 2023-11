Dal Big Bang agli abitanti consapevoli: A Sona una conferenza organizzata dall’Università popolare

Venerdì 24 novembre, alle 20.30, la Sala Affreschi di Sona sarà il palcoscenico di una conferenza intitolata: “Il miracolo del mondo: dal Big Bang agli abitanti consapevoli”. I relatori d’eccezione saranno il rinomato cosmologo Yves Gaspar e il noto biologo Umberto Fasol, preside della scuola “Alle Stimate” di Verona.

L’evento, organizzato dall’Università Popolare di Sona con il patrocinio del Comune, promette una serata avvincente e illuminante. Durante la conferenza i relatori esploreranno il percorso straordinario che va dalla nascita dell’universo con il Big Bang fino agli attuali abitanti consapevoli.

Parte integrante della serata sarà la presentazione dell’ultimo libro scritto dai relatori, intitolato “Un mondo improbabile”. I presenti avranno l’opportunità di immergersi nelle pagine di questa nuova opera che susciterà riflessioni profonde sulla nostra esistenza.

La conferenza, aperta a tutti, accoglierà un pubblico variegato, dai giovani agli adulti. L’evento si propone di affrontare il grande dibattito che coinvolge fede e scienza, cercando di trovare un terreno comune nella comprensione dell’uomo e della sua evoluzione.

“Questa incontro non è solo un’opportunità di apprendimento – dichiara Elisa Oliosi, rettrice dell’Università popolare – ma è anche un’occasione per approfondire la nostra comprensione personale dell’universo e della vita che lo abita. Un’esperienza che promette di essere non solo informativa, ma anche affascinante e stimolante per la mente“. E conclude: “È un’occasione unica per arricchire la propria conoscenza e partecipare ad una discussione coinvolgente. Non mancate a questo straordinario appuntamento che promette di esplorare i confini della nostra esistenza e del nostro mondo“.