Dal Baco a Bacco: In arrivo servizi video direttamente dal cuore di Vinitaly

Diciamolo chiaramente. Da quando, dal 2023, il Baco si è dato l’obbiettivo di sviluppare quanto più possibile la comunicazione multimediale, beh, si sono aperte nuove sfide, o quantomeno una serie di attività diverse, onde dar vita in modo sempre più attivo a iniziative che consentano di affiancare il nostro tradizionale quanto efficace scrivere, a una redazione atta a raccontare”le notizie e il territorio con i suoni – vedi servizi podcast – e con le immagini – vedi servizi video.

Ed ecco allora, per esempio, lo speciale dedicato alle testimonianze dei papà del Baco (preparatevi che è in arrivo qualcos’altro ma non sono autorizzato a scrivere di più), ma ancor prima i podcast pre-elettorali con la diretta del confronti tra i candidati, della ricca e affascinante storia di Sona, le video interviste e i reportage video sul territorio. Fino addirittura a mandare chi vi scrive a Sanremo per raccontare direttamente visivamente quanto è accaduto fuori e dentro il Festival.

Questa lunga premessa per dirvi, con tanto di roboante preambolo e ammiccanti orpelli lessicali: ma potevamo dopo aver raccontato fuori sede il più importante spettacolo musicale e televisivo italiano, non avere la voglia di condividere con il nostro pubblico qualche incursione in una manifestazione di fama mondiale che si svolge proprio a Verona, e che si chiama Vinitaly?

Certo che no, ci stiamo prendendo gusto. La musica è partita, non ci resta che ballare! E chi meglio di me può usare questa espressione. E allora “Pronti? Via!”. Tenete sott’occhio sito, app, piattaforme e quanto più a vostra disposizione per restare quanto più possibile “attaccati al Baco”.

Cercheremo, con la consueta curiosità di chi vuole farvi partecipe a quanto sta vivendo, di entrare nel cuore di una manifestazione che vede al centro un mondo, quello vitivinicolo, che ha davvero una notevole importanza sociale ed economica nel nostro territorio. E noi, proprio come voce del territorio, siamo orgogliosi di poter parlare di qualche cosa di cui siamo protagonisti e per il quale ci attiriamo l’attenzione di tutto il mondo.

Pochi ma significativi numeri. Questo Vinitaly numero 56 occupa 180 mila metri quadri e vede oltre 4000 imprese espositrici con 1200 top buyer. Saranno coinvolti operatori da oltre 140 diverse nazioni. Che dite, troveremo qualcosa da raccontarvi, che sia pensato e realizzato esclusivamente per voi cari amici che ogni giorni buttate senz’altro almeno uno sguardo ai tanti articoli che pubblichiamo per rendervi partecipi di quanto accade?

Troverete la risposta a questa volutamente intrigante domanda in quanto riusciremo a realizzare nei prossimi giorni. Non perdetevi nulla.