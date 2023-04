Da venerdì al Basson al via la 69° edizione della tradizionale sagra, appuntamento imperdibile

Dal 28 aprile al 7 maggio negli spazi adiacenti alla chiesa si svolgerà la 69° edizione della sagra del Basson.

Come ogni anno, la sagra sarà caratterizzata da una buona cucina ricca di favolose proposte, con gli stand gastronomici che apriranno tutte le sere alle 19.30, ed ogni serata sarà accompagnata da ottima musica e da intrattenimenti.

Come scrive Virgilio D’Addio, presidente del Circolo NOI Basson, nella lettera che accompagna l’evento e che è rivolta a tutti i parrocchiani, “questo appuntamento, sarà un evento di festa, un’occasione per socializzare, tessere relazioni e rapporti, riprendere a vivere la comunità.

Il presidente prosegue invitando tutta la comunità a partecipare ed essere attori protagonisti dell’attività del quartiere, e conclude “a nome mio e di tutto il C.D.A. ringrazio tutte le persone che contribuiscono nelle attività del Circolo, un grazie particolare al nostro parroco Don Paolo Permunian”.

Gli eventi previsti sono molti, questo il programma, giorno per giorno.

Venerdì 28 aprile alle ore 20.30 serata musicale anni Sessanta, Settanta e Ottanta con il gruppo Binario 23 e sabato 29 aprile alle ore 20.30 serata musicale latino americana con Dj Diego Mas Loco.

Domenica 30 aprile alle ore 10.00 apertura bar e giochi, ore 14 torneo di ping pong “singolo”presso il salone e alle 20.30 serata musicale concerto le voci belle di Verona, esibizione di cantanti, band e ballerini.

Lunedì 1 maggio alle ore 10.00 apertura bar e giochi, ore 14 torneo di ping pong presso il salone, alle 19.30 Diretta Radio con Radio Studio Verona, alle ore 20.00 esibizioni del Gruppo Balli 800 e per finire alle 20.30 tributo alla musica italiana con i RH Positivo.

Venerdì 5 maggio alle 19.00 aprirà la Mostra di Pittura dell’artista Carmen Liguori, alle ore 20.30 serata musicale con Musica a 360°con Trio Lemons Band e sabato 6 maggio alle ore 20.30 serata musicale con Tributo a Micheal Jackson.

Per finire domenica 7 maggio si inizia alle ore 8.30 con Sentiamoci in salute, vengono effettuati controlli gratuiti presso il salone del Circolo in collaborazione con la Croce Rossa, alle ore 10.00 apertura bar e consegna torte per la gara, alle 11.45 ci sarà un aperitivo presso il PalaNOI offerto dal Circolo.

Alle ore 14.30 ci sarà la consueta biciclettata tra i campi del Basson che finirà con l’assaggio delle torte in gara, la serata si concluderà con un tributo musicale a Dire Straits.