Da Tebe a Ustica: Stasera al parco Conti di Lugagnano una rappresentazione per ricordare

Stasera, giovedì 27 giugno alle ore 20.45, presso il parco Conti di Lugagnano di Sona si tiene lo spettacolo intitolato “Da Tebe a Ustica“, pensato e ideato da Nicoletta Vicentini, e messo in scena da giovani ragazze e ragazzi della Junior Company di SpazioMio, scuola di teatro situata in Corte Salvi a Verona e che ormai da dieci anni è diventata punto di riferimento sul territorio veronese.

SpazioMio da quest’anno si propone di mettere in piedi una vera e propria compagnia di ragazze e ragazzi Under 25 che ha l’obiettivo di lavorare per l’allestimento di spettacoli teatrali ed eventi rivolti alla comunità.

La rappresentazione di stasera unisce la tragedia antica alla tragedia contemporanea della strage di Ustica, raccontando la storia di Antigone intrecciata a quella di Daria Bonfietti, presidente dall’associazione parenti delle vittime della strage di Ustica. La storia di due donne, determinate nella ricerca di verità e giustizia.

Entrambe protagoniste di un atto di presenza civile, di lotta e disubbidienza, consapevoli che per verità e giustizia c’è un prezzo da pagare. Lo spettacolo è diretto dalle registe Marta Boscaini e Michela Ottolini (insegnanti professioniste, nonché direttrici della scuola) che, dopo essersi appassionate all’idea lanciata dalla drammaturga, hanno pensato potesse essere una storia da far conoscere alle nuove generazioni per prendere consapevolezza della potenza dell’impegno civile anche quando tutto sembra perduto.

“Riteniamo che parlare di impegno civile alle nuove generazioni sia di primaria importanza, in un momento storico come questo in cui ci si sente spesso inermi di fronte agli eventi e il rischio di mollare i remi e abbandonarsi alla corrente della storia è sempre presente, non solo tra i più giovani – ci raccontano le registe – Portiamo sulla scena due donne che si sono stagliate contro i poteri forti, contro le menzogne, contro lo Stato e hanno fatto questo da sole, senza garanzie di riuscita. Hanno investito la loro vita, loro stesse, la loro intimità, il loro dolore, per avere giustizia, per avere verità. È un messaggio importante non solo per le nuove generazioni, ma per tutti e tutte, per riprendere fiducia nelle proprie possibilità e nel proprio potere personale. Le attrici e gli attori si sono affidati al progetto con generosità investendo anima e corpo, non è stato un lavoro facile, ma grazie alla loro costanza e dedizione abbiamo dato vita ad uno spettacolo che riesce a trasmettere la forza del testo e del messaggio.”

Lo spettacolo apre la stagione teatrale estiva del Comune di Sona, in concomitanza con la ricorrenza della strage, avvenuta il 27 giugno 1980 nelle acque del Mar Tirreno meridionale, nel tratto compreso tra le isole di Ponza e Ustica, appunto. Prima dello spettacolo vi sarà anche un momento di approfondimento con la drammaturga.