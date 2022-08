Da Sona, Castelnuovo e Verona in visita a Bamberg in Germania per ringraziare della solidarietà durante la pandemia

Cantarono dai balconi delle loro case a Bamberg, emozionati e colpiti dagli italiani all’inizio della pandemia che, ogni sera, si ritrovavano sui poggioli per cantare assieme. Questa reazione tutta italiana ad un nemico che ancora non si conosceva e che creava profonda paura evocò l’ispirazione a Jurgen Pfister, che coinvolse i suoi vicini di casa di Anna Maria Junius Strasse per dimostrare, agli italiani, la loro sincera e solidale ammirazione per quel comportamento. Una sorta di forza italiani, siamo con voi!

Il loro video ebbe uno straordinario successo. Su YouTube ottenne un numero incredibile di visualizzazioni e migliaia di commenti. “Ci è arrivato anche un messaggio di ringraziamento dal ministero degli esteri italiano – ci racconta Johannes Klehr vicino di casa di Jurgen, insegnante di musica Bamberg e regista musicale del video –. Mai ci saremmo aspettati una cosa del genere. L’abbiamo fatto in maniera spontanea, con vero senso di solidarietà. Quello che, nelle cose positive, può portare in dono la viralità dei social è una cosa semplicemente splendida”.

Bamberg è una piccola ma bellissima città tedesca della Franconia nel Land della Baviera. E’ conosciuta anche come Klein Venedig, o “Piccola Venezia”, per la sua architettura e per il fiume Regnitz che la attornia, creando una ambientazione veramente suggestiva. È una città che è stata quasi risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e quindi mantiene, in buona parte, le sue caratteristiche storiche che ricordano un fiorente passato.

Alcune comunità italiane, colpite dal gesto degli amici di Bamberg, si sono messe in contatto con gli abitanti di Anna Maria Junius Strasse creando delle vere e proprie relazioni.

Tra queste anche una rappresentanza di cittadini di Sona accompagnati da amici di Castelnuovo e Verona. Il venerdì sera, in occasione del loro tradizionale street party, gli amici di Bamberg hanno accolto la delegazione veronese. Tavole imbandite di ogni bene e dell’ottima birra bavarese sono state il degno coronamento a questo incontro. La delegazione nostrana si è presentata con prodotti tipici del nostro territorio: salame e pancetta fatti in casa e “annaffiati” con l’ottimo vino dell’azienda agricola Venciu di San Rocco a San Giorgio in Salici.

Un’accoglienza contrassegnata da un clima estremamente cordiale. “Tra di noi vige un mutuo e reciproco sostegno – ci raccontano Jurgen e Johannes – in ogni situazione in cui si rende necessario. Durante la pandemia questo sentimento si è ulteriormente rinforzato, è una caratteristica a cui teniamo molto. Cos’altro non è essere cittadini di questo mondo, della Germania ma anche dell’Italia e dell’Europa, se non dimostrarsi solidali quando serve?”.

Ad aprire la splendida serata il pezzo forte di casa: gli amici di Bamberg hanno voluto dedicare, agli ospiti italiani, una riedizione di quella “Bella Ciao” che li ha resi così famosi ed apprezzati sul web. Un momento veramente toccante ed emozionante.

Perché hanno scelto “Bella Ciao” per questa loro manifestazione d’affetto? Nella storia italiana del secondo conflitto mondiale questa canzone, nell’immaginario collettivo, ha rappresentato un inno alla liberazione dall’invasore. “Allora l’invasore era l’esercito tedesco – sottolinea Johannes – due anni fa l’invasore si chiamava Covid-19. Ci sembrava che cantare per voi questa canzone fosse il modo più semplice e spontaneo per farvi arrivare il nostro sostegno”. Una scelta che fa loro onore considerando che, nel fare questo, hanno riconosciuto il ruolo del loro paese nelle vicende belliche in Italia e, nonostante ciò, hanno saputo trasformare il tutto e mettere in campo sentimenti di amicizia e solidarietà verso il nostro paese.

Una bellissima “stretta di mano” tra popoli che, sotto le insegne della solidarietà, agiscono per costruire ponti di relazioni e non barriere che dividono.