Da settembre E-Distribuzione cambia tutti i contatori di energia elettrica presenti sul territorio di Sona

Nel mese di settembre inizieranno le attività di sostituzione di tutti i contatori di energia elettrica presenti nel territorio comunale di Sona.

E-Distribuzione, infatti, in attuazione della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 6 aprile 2017, sta procedendo con la campagna di installazione massiva dei nuovi contatori elettronici a Sona, per garantire a tutta la cittadinanza i vantaggi derivanti dalla sostituzione del vecchio contatore con il nuovo contatore elettronico di ultima generazione, Open Meter.

“Questa scelta tecnologica particolarmente avanzata – spiegano da E-Distribuzione – consentirà di avere una qualità del servizio più elevata, coniugando efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Open Meter disporrà di nuove funzionalità a beneficio dei clienti e dell’intero sistema elettrico. I nuovi contatori disporranno di un protocollo di comunicazione aperto e pubblico per accedere ai dati di misura e potranno consentire ai clienti la riduzione dei consumi attraverso il monitoraggio degli stessi. Inoltre, alcune funzioni innovative permetteranno all’impresa di distribuzione un controllo più capillare della rete di bassa tensione e una migliore gestione del servizio elettrico”.

A causa della grave emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid, E-Distribuzione aveva sospeso tutte le attività non necessarie a garantire la continuità del servizio elettrico, tra cui l’attività di sostituzione massiva dei contatori. Con l’avvio della “fase 2” dell’emergenza sanitaria, E-Distribuzione ha ripreso l’attività di sostituzione dei contatori elettronici, limitandola ai soli misuratori ubicati esternamente alle abitazioni.

Ora la società è pronta ad eseguire anche la sostituzione dei contatori ubicati internamente alle abitazioni, sempre continuando a garantire la sicurezza e la salute di lavoratori e clienti. La società precisa che per i soli contatori che si trovano all’interno delle unità abitative non sarà effettuata la sostituzione laddove nell’abitazione stessa ci siano persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

Le attività di sostituzione dei contatori saranno comunicate tramite avviso affisso 5 giorni prima dell’esecuzione dei lavori all’ingresso delle abitazioni: tale avviso riporterà l’indicazione del giorno e dell’ora in cui verrà effettuato l’intervento e le modalità dello stesso.

Il personale impegnato nell’operazione di sostituzione del contatore elettronico sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo. L’identità dell’operatore potrà anche essere accertata chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice PIN che, chiamando il numero verde 803 500 (tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di e-distribuzione, consentirà di avere conferma dei dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.

Durante l’intervento vi sarà una breve interruzione dell’energia elettrica, finalizzata alla sola sostituzione del misuratore. Per l’intervento di sostituzione non è dovuto alcun compenso agli operatori e la sostituzione del contatore non richiede per i clienti alcuna modifica al contratto di fornitura di energia elettrica né la stipula di un nuovo contratto.

Per ogni ulteriore informazione è comunque attivo il numero verde 803 500 con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 9-18 e sabato 9-13 per tutti i servizi con un operatore e h24 365 gg/anno per i servizi automatici presenti nel sistema telefonico.