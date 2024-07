Da SanGio in Palio duemila euro in beneficienza: Risultato di una straordinaria giornata di comunità per San Giorgio in Salici

Si è registrato come un vero successo la quinta edizione di SanGio in Palio, svoltasi domenica 9 giugno. Questo evento, organizzato con cura dall’associazione ViviSanGiorgio, insieme ai volontari delle associazioni paesane e a singoli volontari, si è rivelato anche per questa edizione uno dei momenti più attesi e partecipati dell’anno.

Da settimane in paese non si parlava d’altro. Le squadre si formavano e le alleanze prendevano vita in un crescendo di entusiasmo e partecipazione che ha coinvolto tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi. Il clima che si respirava era quello di un grande festa, all’insegna del divertimento e della condivisione.

A gareggiare sono state otto squadre, composte da un totale di 117 partecipanti, con età comprese tra i 6 e gli 80 anni. Le dieci sfide in programma hanno messo alla prova abilità, spirito di squadra e creatività, regalando momenti di grande divertimento e allegria. La squadra “O Bey O Tasi” ha conquistato il primo posto, aggiudicandosi il titolo di vincitrice di questa edizione.

Alla manifestazione hanno preso parte sei associazioni: la scuola dell’infanzia Don Eliseo Panardo, il Centro Auto Vita, SOS, FIDAS, il comitato Le Stelle (ABEO) e Evento tra i Salici. Ognuna di queste ha contribuito in modo significativo al successo della giornata, collaborando all’organizzazione e allo svolgimento delle attività. La partecipazione ha superato ogni aspettativa.

Dopo circa un mese dall’evento, giovedì scorso 11 luglio, tutti gli organizzatori si sono ritrovati presso la Sala Civica di San Giorgio in Salici per un momento di restituzione e ringraziamento reciproco. Durante la serata è stato comunicato che il ricavato, circa 2000 euro, sarebbe stato quasi interamente devoluto in beneficenza. La somma raccolta è stata infatti suddivisa tra le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione della giornata e la parrocchia, mentre una parte è rimasta all’associazione ViviSanGiorgio, per sostenere future iniziative.

La quinta edizione di SanGio in Palio ha dimostrato come lo spirito di comunità e la collaborazione possano trasformare una domenica in una festa. L’entusiasmo e la partecipazione di grandi e piccoli hanno reso questa giornata un momento indimenticabile per tutta la frazione. Nelle foto alcuni momenti della manifestazione.