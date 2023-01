Da questa sera sciopero dei benzinai: aperti solo il 50% degli impianti rispetto ai giorni festivi

Prende il via nella sera di oggi martedì 24 gennaio anche nel veronese, dalle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade lo sciopero di 48 ore dei benzinai. Le pompe riapriranno alla stessa ora giovedì 26.

Ad incrociare le braccia sono i benzinai appartenenti a Faib Confesercenti, Fegica e Figisc-Anisa Confcommercio, che hanno pubblicato un appello al governo Meloni ad “aprire al confronto sui veri problemi del settore”, aggiungendo che “le politiche di prezzo al pubblico non sono imputabili ai gestori, il cui margine medio di guadagno (3 cent/litro) rimane invariato a prescindere dal prezzo finale al consumatore”. Si dissocia invece dallo sciopero l’Asnali.

Durante il periodo di sciopero saranno chiusi anche i self service, ma i servizi minimi saranno garantiti in città e in autostrada.

Nelle aree urbane ed extraurbane è prevista l’apertura del 50% degli impianti rispetto ai giorni festivi. Sono le prefetture a individuare quelli che devono rimanere aperti. Per le autostrade invece ci sarà un distributore aperto ogni cento chilometri, e qui spetta invece alle Regioni individuarli, sulla base delle turnazioni previste per le festività.