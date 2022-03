Da Papa don’t preach a Quella carezza della sera, quando la musica ricorda l’importanza del papà

Ci sono tanti artisti, praticamente quasi tutti, che nel loro repertorio hanno pubblicato almeno una canzone per festeggiare la nascita di un figlio. Sono sicuro che se vi chiedessi “ditemene una” riuscireste a farvela venire in mente in pochi secondi.

Potrei però complicarvi la situazione chiedendovi “diteme una” dedicata al papà. Sì. perché, se esploriamo il repertorio delle canzoni per bambini, qualcosa salta fuori di sicuro, ma la ricerca nel “mondo dei grandi” diventerebbe ben più complicata. Ma allora, cosa ci sta a fare il vostro giornalista musicale preferito se non ad aiutarvi in questo arduo compito? Allora dai, proviamoci.

La canzone più famosa del mondo che parla di un papà, e del rapporto con un figlio, è senza ombra di dubbio Father and Son di Cat Stevens. Si tratta di un pezzo molto bello, melodico e appassionato, che racconta il colloquio tra un padre ed il figlio adolescente. Un colloquio tra grandi, pacifico e pieno d’amore e della consapevolezza di come un rapporto tra un padre e un figlio possa essere davvero speciale. Ci sono molti video su internet con sovraimpressa la traduzione. Se non la conoscete provate ad ascoltarla, quasi sicuramente la melodia vi sarà già nota.

Scrivevo qualche riga sopra, che il papà trova la sua collocazione idonea soprattutto nelle cosiddette “canzoni per bambini’. Beh ragazzi, ce n’è una che le batte tutte, essendo arrivata al primo posto delle classifiche di vendita del tempo diventando un successo strepitoso. Stiamo parlando di Sei forte papà di Gianni Morandi, anno di grazia 1976.

Questa canzone ha avuto un grande riscontro per la genialità introdotta nel testo scritto da Stefano Jurgens che in realtà è un noto autore televisivo che ha firmato programmi di notevole successo quali “La corrida”, “Il pranzo è servito”, e tutti i programmi di Paolo Bonolis, nei quali appare spesso in video. La “genialata” di cui parlo è di aver introdotto nel testo in modo ripetitivo e invadente, così come fanno i bambini nella loro ricerca spinta dalla curiosità, la domanda “Me lo prendi papà?” fatta dai figli , a cui il paziente e accondiscendente papà dice sempre di sì. Da notare che la voce della bimba nel disco è di Marianna Morandi, figlia di Gianni, ma per la cronaca anche ex moglie di Biagio Antonacci.

Altra canzone nota al pubblico arrivata prima in classifica è Mi scappa la pipì papà, incisa da Pippo Franco e che uscì nel 1979.

La cosa strana è che molte canzoni della musica italiana parlano del papà, ma senza citalo nel titolo, tranne nei casi in cui la canzone sviluppa un risentimento verso la figura paterna. Eros Ramazzotti incise Ciao Pà, descrizione di una telefonata tra l’artista e il suo genitore, dalla quale Eros esprimere il suo dissenso per le paternali del papà, che lo porta a chiudere bruscamente la telefonata.

Dal gusto dolce amaro la canzone di Marco Masini dal titolo Caro babbo, pezzo intensissimo – soprattutto nella dimensione live – nel quale l’artista toscano, dapprima parte con frasi tenere quali “era bello, eri bellissimo, eri il mio cavallo docile, il tappeto, la pianura” ad impietose frasi taglienti quali “eri assente e irraggiungibile, io ti odiavo e te lo dico” fino a “portavo come un lutto il tuo sangue nelle vene, ma il mio cuore per dispetto ti voleva ancora bene”. Insomma, un conflitto emozionale potentissimo.

Interessante anche il pezzo Papà perché di Zucchero, nella quale invece Mr. Sugar si rimprovera di avere trascurato il suo papà, con una frase spesso ripetuta che diventa l’essenza della canzone ovvero “Perché papà mi sono perso? Ho sempre un po’ di blues in fondo agli occhi”, una sorta di disperato bisogno d’aiuto dal fondo dell’anima.

Stessa molla, il grido d’aiuto, espresso nella canzone della popstar Madonna Papa don’t preach che recita “Niente prediche papà sono in guai seri, ho bisogno del tuo aiuto e non mollarmi, perché sono incinta e voglio tenere il mio bambino”.

Ci sono canzoni che esprimono immagini molto belle del papà. Una di queste è sicuramente Quella carezza della sera dei New Trolls, bellissimo cameo dedicato alla dolcezza di un padre rassicurante, presente, che però a un certo punto sparisce dalla vita del protagonista (la canzone non ne spiega la causa) lasciando una inconsolabile nostalgia di un’infanzia felice che non potrà più tornare. La carezza che manca è proprio quella del papà.

Anche Ligabue nel pezzo Per sempre raffigura il proprio papà in modo molto evocativo: “Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco, mio padre che vuol farmi guidare, mi frena col fischio… per sempre, per sempre, c’è un istante che rimane lì piantato eternamente”.

Cremonini invece in Padremadre dice “Padre, se mi manchi, è perche ho dato più importanza ai miei lamenti”. La consapevolezza della maturazione, una sorta di richiesta di perdono per aver dato troppo per scontata la presenza di una figura fondamentale come quella del papà.

Insomma cari amici, festeggiamo i nostri papà, che siano vicino a noi o in qualche angolo celeste illuminato dal sole. Il dio della musica, come ho scritto, lo ha fatto attraverso l’ispirazione degli artisti che vi ho raccontato. E se, oltre a figli, siamo anche papà, facciamoci pure festeggiare. In fondo, cosa c’è di più bello di questo?