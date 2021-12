Da oggi per insegnanti e personale scatta l’obbligo vaccinale a scuola

Da oggi per entrare anche nel veronese per entrare in classe non basterà più il green pass base, ottenuto sottoponendosi ogni 48 ore al test antigenico rapido oppure ogni 72 ore al molecolare. Tutto il personale – dirigenti scolastici, insegnanti, collaboratori scolastici, tecnici e amministrativi delle segreterie – dovrà infatti dimostrare di essersi sottoposto al vaccino o di averlo già prenotato.

Ad oggi oltre il 90 per cento del personale scolastico veronese ha completato il ciclo vaccinale. Nel restante dieci per cento sono inclusi coloro i quali non possono vaccinarsi per motivi di salute, quelli che hanno avuto il Covid-19 e sono fermi alla prima somministrazione e tutti coloro che hanno scelto di non vaccinarsi e per recarsi al lavoro utilizzano il green pass base che deriva dal tampone.

E’ per questa ultima categoria che entra in vigore oggi l’obbligo del green pass rinforzato.