Da oggi anche in Veneto tamponi a pagamento (tranne alcuni casi previsti)

Come avevamo scritto ieri nel report quotidiano sulla pandemia sul nostro territorio, da oggi anche in Veneto i tamponi per rilevare la positività al Covid-19 diventano a pagamento.

Il tampone rimane gratuito nel caso che si renda necessario a seguito di prescrizione medica, per i minori di 12 anni, per motivi clinici, in caso di ricovero in ospedale, per le case di riposo o per altre categorie fragili.

Il prezzo del tampone è stato stabilito dal Governo nazionale e prevede un costo di 8 euro tra i 12 e i 18 anni, di 15 euro per gli altri cittadini italiani e 22 euro per gli stranieri.