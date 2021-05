Da oggi alle 16 in Veneto si aprono le prenotazioni delle vaccinazioni dei cinquantenni

Dalle ore 16 di oggi venerdì 7 maggio aprono le prenotazioni per la vaccinazione dei cinquantenni in Veneto, anticipando la decisione del governo che aveva previsto per tutta Italia l’apertura da lunedì prossimo 10 maggio.

La notizia è stata data direttamente dal presidente Luca Zaia nel corso del punto quotidiano sulla pandemia in Veneto. I vaccini utilizzati saranno Pfizer e Moderna, con richiamo a 6 settimane e non più a 21 giorni.

Le modalità per prenotarsi restano le consuete. Unica novità è che oltre al codice fiscale è necessario inserire anche le ultime sei cifre del numero della tessera sanitaria.

