Da oggi Acque Veronesi sostituisce i contatori in alcune zone del Comune di Sona

Da oggi 22 fino a venerdì 26 maggio Acque Veronesi sta procedendo a sostituire i contatori in alcune zone del Comune di Sona.

Nello specifico, interessate dalle sostituzioni degli apparati sono via XI Aprile, piazzetta Btg Alpini Verona, via Stazione, via Caduti del Lavoro, via Don Fracasso, via Monte Grappa, via della Concordia, via Cao del Prà, via Crocette, via Cagliari, via Boschette, via Centurara, via Tognetta, via Fusara, via Mangano, via Giarola, via Monte Spada, via Risorta, piazza Roma, via Morino, piazza della Vittoria, via Molina e via Presa.

L’attività viene svolta dalla cooperativa “Centro di Lavoro” e gli operatori sono identificabili per il tesserino di riconoscimento, un giubbotto giallo con scritto “Lettura e movimentazione contatori d’acqua” sul lato destro del petto e “In servizio per conto di Acque Veronesi” sulla schiena. I veicoli hanno sulle fiancate una scritta simile a quella sui giubbotti.

Le sostituzioni dei contatori non si pagano e quindi gli operatori non possono chiedere denaro.

Perché vengono installati nuovi contatori? I vecchi contatori sono sostituiti con contatori meccanici di nuova generazione per rendere più semplice la loro lettura e la trasmissione dei dati. Al momento la lettura si esegue manualmente con il metodo tradizionale.