Da oggi a domenica la “Festa di San Martino” presso l’azienda agricola Venciu di San Giorgio in Salici

“A San Martino castagne e vino”. Forse uno dei detti più conosciuti a tutte le latitudini del nostro Paese, in grado di racchiudere ricorrenze sacre e tradizioni agricole in una giornata, quella dell’11 novembre, vissuta all’insegna della socialità e convivialità.

A partire da oggi, venerdì 11 novembre, a domenica l’azienda agricola Venciu di San Giorgio in Salici celebra la “Festa di San Martino”, un’occasione per degustare i loro vini in abbinamento a prodotti tipici locali, tra cui gli immancabili marroni DOP di San Zeno di Montagna. Da non perdere il Corvina IGT 2016, da abbinare con delle buone castagne calde.

Il vino e le castagne, infatti, sono due componenti fondamentali dell’11 novembre, in virtù di due importanti tradizioni antiche, ereditate da diverse vicissitudini storiche che si verificavano nella prima metà di novembre: la fine della vendemmia con gli assaggi del vino “novello”, pratica diffusa ancora oggi, e il rinnovo dei contratti di affitto e mezzadria per l’inizio dell’annata agricola, che costringeva le famiglie contadine a lasciare poderi e campi (a “fare San Martino”, appunto) e a trasferirsi nell’azienda successiva presso cui avrebbero lavorato.

La raccolta delle castagne e la vendemmia erano tra i lavori agricoli più importanti e diffusi nelle zone più povere del nostro Paese; dalle castagne, infatti, si ottiene una farina nutriente e meno costosa rispetto a quella del frumento, e il vino “nuovo” appariva anche sulle tavole delle famiglie meno abbienti.

Una giornata, quella dell’11 novembre, da cui trasudano storia e tradizioni, fortemente legate da uno spirito di convivialità e comunità. Un’occasione che presso l’azienda agricola Venciu possiamo vivere anche per tutto il fine settimana: il wine-shop in via San Rocco rimarrà aperto per tutti e tre i giorni dalle 10 alle 19; l’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione.