Da lunedì a giovedì la “Festa del libro” presso l’Istituto Comprensivo di Lugagnano

L’Istituto Comprensivo di Lugagnano apre le porte a tutta la comunità per la Festa del Libro, una mostra mercato di libri e giochi da tavolo come progetto di promozione alla lettura e ai giochi educativi.

L’evento, in collaborazione con la libreria Terradimezzo di Bussolengo, si tiene nell’aula magna della scuola Anna Frank in Via Carducci nelle giornate lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre.

Al mattino lo spazio sarà dedicato a tutti gli alunni di ogni ordine e grado dell’istituto che visiteranno la mostra con i propri insegnanti mentre al pomeriggio – martedì dalle 15.30 alle 17.30 mentre mercoledì e giovedì dalle 14 alle 16.30 – sarà aperto al pubblico. L’inaugurazione per tutta la comunità si tiene lunedì alle 15 con esibizione musicale dei docenti di strumento.

Nella foto di Mario Pachera la nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano Miriam Avila, a cui il Baco ha dedicato un’ampia intervista che trovate sul numero natalizio in edicola dal 16 di dicembre.