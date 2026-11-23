Nello scorso weekend piovoso di metà novembre la corale Sant’Anna di Lugagnano è stata in pellegrinaggio ad Assisi in occasione della festa di Santa Cecilia patrona della musica e della conclusione del giubileo francescano.

La corale ha avuto l’onore di cantare e animare due messe: sabato nella basilica inferiore di San Francesco di Assisi, presso l’altare principale, proprio sopra alla tomba del santo e sotto agli affreschi giotteschi; domenica a San Damiano, in uno dei luoghi più cari e significativi nella vita di San Francesco e di Santa Chiara.

“Ci siamo preparati per mesi a questo momento – spiega al Baco la maestra Virginia Mazzi – e grande è stata l’emozione nell’elevare il nostro canto di lode a Dio in uno dei luoghi più densi di spiritualità cristiana di tutto il mondo”.

“Il canto corale per noi è anche un modo per fare comunità e restare in armonia in un momento in cui le notizie che sentiamo dal mondo ci dicono il contrario. Questo viaggio – conclude la Maestra del Coro – ci dà l’opportunità di fare eco e portare a casa l’augurio che faceva sempre San Francesco: il Signore ti dia la pace”.

Il viaggio quindi non è stata solo un’occasione per dare saggio delle abilità canore della corale ma anche un motivo per fare comunità e vivere un pezzetto di cammino assieme, sulle orme di San Francesco, Santa Chiara e San Carlo Acutis.

A Lugagnano questa storia cominciò tra il 1910 e il 1913, quando il parroco don Romano Caliari riunì una ventina di parrocchiani per accompagnare con il canto le feste nella vecchia chiesa. Il gruppo si chiamava allora Schola Cantorum. Tra i direttori che raccolsero il testimone di don Romano ci furono Demetrio Mazzi e suo figlio Giovanni.

Di recente le voci della Sant’Anna hanno accompagnato anche l’ingresso in parrocchia di don Sebastiano Cassini e don Gabriele Polledri, cantando insieme alle Note Volanti e al Coro Giovani. Qualche settimana prima, il 16 agosto, la corale aveva cantato a Quinzano per la festa di San Rocco, alla messa presieduta dal vescovo di Verona Domenico Pompili.

A conclusione della forte esperienza ad Assisi la Maestra Virginia Mazzi coglie inoltre l’occasione per invitare quanti condividono la passione per il canto liturgico a unirsi a questa grande famiglia. Le prove sono tutti i mercoledì ore 20.30 nella cappellina invernale San Francesco di Lugagnano.

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