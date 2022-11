Da Lugagnano a Capo Nord a bordo di una BMW R1200GS

Capo Nord, uno dei punti più settentrionali della Norvegia, si situa presso una falesia a nord dell’isola di Magerøya. Il suo nome è legato all’esploratore inglese Richard Chancellor, che vi approdò nel 1553, durante la spedizione per la ricerca del passaggio a nord-est.

Nordkapp, come lo chiamano i norvegesi, è ben al di sopra del Circolo polare artico e permette in estate di ammirare il fenomeno del sole di mezzanotte. Per il fascino straordinario del suo ambiente “estremo” attira ogni anno turisti da tutto il mondo, moltissimi dei quali giungono in sella ad una moto, dopo aver affrontato un viaggio molto lungo in Europa.

Uno di questi è Davide Prati di Lugagnano, che il 16 luglio è partito da casa con la sua BMW R1200GS assieme ad altri due amici motociclisti ed è tornato diciotto giorni dopo, il 3 agosto, percorrendo in totale 9420 chilometri.

Ha attraversato sette Stati ed è salito su undici traghetti prima di giungere alla meta tanto ambita. Le prime tappe sono state tedesche, ma Davide ha attraversato molti altri Stati europei, come per esempio la Danimarca, la Svezia e la Finlandia.

“L’idea di andare in moto a Capo Nord è nata circa quattro anni fa”, racconta Davide al Baco. “I veri motociclisti sostengono che non si è davvero tali finché non si affronta un viaggio sulle due ruote fino a NordKapp. Questa affermazione per tanto tempo mi è rimasta impressa e mi ha fatto venir voglia di organizzare questa avventura, di sfidare me stesso, perché sapevo potesse rivelarsi straordinaria ma anche impegnativa. Lo scopo di questo viaggio è arrivare a vedere il simbolo di Capo Nord, il ‘Globo’, scultura in ferro rappresentante un mappamondo, posizionata su una scogliera che offre un panorama mozzafiato sul Mare di Barents. E’ stata una grande emozione toccare il Globo, ma posso dire che sia stato altrettanto emozionante visitare la costa della Norvegia, caratterizzata da panoramici fiordi”.

Davide Prati a cavallo della sua moto durante il viaggio.

Un viaggio che comporta molte difficoltà, immaginiamo. “E’ molto importante, per chi decide di intraprendere un viaggio di questo tipo, non improvvisare ma dedicare tempo all’organizzazione, raccogliendo informazioni per partire consapevoli e sicuri. E’ fondamentale, per esempio, attrezzarsi a dovere perché il meteo, soprattutto in Norvegia, è molto variabile. Noi abbiamo alloggiato sempre in b&b o simili, ma è possibile anche affrontare questa avventura dormendo in tenda, campeggiando in luoghi selvaggi e meravigliosi, sposando ancora di più lo spirito di questi luoghi paradisiaci”.

E chissà quante emozioni. “I luoghi visitati che mi rimarranno nel cuore per la loro bellezza sono certamente le isole Lofoten, che ho avuto la fortuna di vedere col sole, di primo mattino, ma direi più in generale che ho amato la parte naturalistica più a Nord della Norvegia, che presenta una grande varietà di paesaggi e panorami mozzafiato. Sicuramente rifarei questo viaggio e so che questa esperienza, che ho intrapreso sostanzialmente da solo, guidando per molte centinaia di chilometri otto o nove ore ogni giorno, è stato un percorso formativo importante, che mi ha rigenerato nel profondo. E’ difficile spiegarlo a parole, ma per certi versi penso che il viaggio che ho intrapreso possa assomigliare, per le emozioni provate e le riflessioni fatte in solitudine, a quello dei pellegrini che affrontano il Cammino di Santiago. So che il paragone è azzardato, ma davvero credo ci siano alcune similitudini tra le due esperienze, se affrontate in solitudine. Mi sento, in conclusione, di ringraziare mia moglie Marcella e i miei familiari, perché mi hanno supportato e mi hanno dato la motivazione necessaria per affrontare questa straordinaria esperienza”.