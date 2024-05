Da giovedì a Palazzolo torna la Festa della Birra (con tanta buona musica)

Dopo il successo dello scorso anno, torna fresca e spumeggiante come la bionda bevanda la seconda edizione della Festa della Birra a Palazzolo, che inaugura l’inizio della bella stagione con gli attesi appuntamenti delle feste all’aperto.

Nell’ideale location del campo sportivo parrocchiale a partire dalle 19 di giovedì 23 maggio si potrà degustare un’ampia selezione di birre alla spina che si sposeranno magnificamente con panini e stuzzichini il tutto accompagnato da ottima musica. Verranno proposti anche giochi e tornei di abilità che allieteranno serate di relax e sicuro divertimento con la colonna sonora della prima serata fornita dalla band “La Polveriera” con le hit da cantare a squarciagola.

Nella serata successiva di venerdì 24, sempre a partire dalle 19, viene confermata la stessa formula di offerta gastronomica e avranno continuazione i tornei di freccette, beerpong e cornhole che indubbiamente contribuiranno a creare il clima giusto per stringere nuove amicizie e per passare ore in allegria. L’accompagnamento musicale per questa serata è curato dal gruppo “Encore Dire Straits” che si esibisce con cover della band americana.

La giornata di sabato 25 aprirà i battenti sin dal pomeriggio alle ore 15 ripetendo il format delle serate precedenti nello sfamare e dissetare i partecipanti all’evento i quali potranno poi scatenarsi in balli sfrenati nelle ore serali e notturne con il dj set dei We.kenders, conosciuti nel panorama musicale veronese per la loro proposta raffinata e per la loro simpatica mascotte “Mauro”.

Appuntamento quindi per i giovani (e non solo) e per gli appassionati della birra negli ampi spazi del campo sportivo parrocchiale di Palazzolo per un weekend coinvolgente all’insegna della spensieratezza e del sano divertimento.