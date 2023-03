Custozabike: Domenica a Sommacampagna una manifestazione sportiva amatoriale dedicata alle bici fuoristrada

Domenica 5 marzo alle ore 10 a Sommacampagna in località “Corte Vittoria”, in via Valle Molini 20, si tiene la “Custozabike”, la manifestazione sportiva amatoriale nata con la filosofia dello stare insieme, partecipare, divertirsi e pedalare fra i sentieri naturalistici che circondano il nostro territorio.

L’evento sportivo dedicato alla bici fuoristrada del tipo mountain bike o gravel, non assistita, nato grazie allo staff del Bike team Caselle e con patrocinio del Comune di Sommacampagna, prevede un percorso di 8 km e 100 metri di dislivello, interamente sterrato, ben battuto e scorrevole, semplice ed adatto anche ai meno esperti, sempre pedalabile, della durata di due ore circa, con partenza unica e non a staffetta.

Il luogo di ritrovo, partenza e arrivo è, appunto, l’agri-gelateria ”Corte Vittoria”, sono previste tre distinte classifiche: femminile, maschile e Classifica Top Team, infatti grande libertà viene lasciata nella modalità di partecipazione, individuale o di squadra, composta da appassionati dello sport, amici, colleghi, tutti uomini, tutte donne, o mista fino ad un massimo di 10 elementi.

Ogni componente farà la sua gara ed al termine la somma dei giri fatti da ciascuno di essi determinerà la “Classifica Top Team”, con vincitore la squadra che ha effettuato maggior giri totali, il servizio di cronometraggio fornirà tutte le classifiche e relativi tempi giro per giro.

L’intero percorso sarà tracciato, tabellato e percorribile solo 2/3 giorni prima dell’evento, alla partenza gli atleti partecipanti riceveranno un chip personale per il cronometraggio, più relativa tabella numerata da appendere ben visibile sulla propria bicicletta.

Le iscrizioni vanno fatte entro e non oltre venerdì 3 marzo, salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 200 iscritti e prevedono una quota di adesione di 15 euro, alla quale va aggiunta anche una cauzione di 5 euro per il chip, che verrà restituita rendendo il dispositivo di cronometraggio dopo la gara.

Sono previsti servizi vari che vanno dal parcheggio auto non custodito, ampio parco verde con giochi per bambini, servizio di ristorazione e bar, ristoro sul percorso ed all’arrivo, spazio dedicato al lavaggio bici, spogliatoi con docce separate uomini e donne, assistenza sanitaria con autolettiga, servizio video e foto e pacco gara con gadget ricordo dell’evento.

Verranno inoltre consegnati premi simbolici di riconoscimento per le prestazioni atletiche dei i primi 5 classificati di ogni categoria e per le prime tre squadre classificate iscritte nella categoria Top Team, i premi saranno consegnati solo ai presenti alla cerimonia di premiazione prevista entro le ore 13 circa.

Per informazioni e per effettuare le iscrizioni è possibile collegarsi al sito www.bike-team.it, a seguito della registrazione online sarà inviata una e-mail con la ricevuta, tale documento sarà indispensabile per il ritiro della busta tecnica presso l’ufficio gara il giorno stesso della competizione.