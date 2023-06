Custoza, sabato rievocatori storici e corpo bandistico per ricordare gli eventi del 24 giugno 1866

Il territorio di Custoza torna protagonista della storia, sabato 24 giugno, con la cerimonia in ricordo dei caduti nelle battaglie del 1866 organizzata dal Comune di Sommacampagna in collaborazione con le associazioni del territorio.

L’appuntamento è in piazza 24 maggio da dove alle 20.30 il corteo partirà per raggiungere l’Ossario di Custoza, accompagnato dal Corpo Bandistico di Sommacampagna e da un centinaio di Rievocatori Storici.

Alle 20.45 è prevista, a cura dell’Aeronautica Militare, la deposizione della corona di alloro in omaggio ai caduti nelle battaglie e, a seguire, gli interventi delle autorità e una preghiera interreligiosa ad opera del delegato per Verona all’ecumenismo don Luca Merlo e di don Mihail Ursachi della parrocchia romeno-ortodossa di Villafranca, che leggeranno anche un salmo inviato dal rabbino della comunità ebraica di Verona che, essendo sabato, non potrà presenziare.

Indicativamente alle 21.30, il Corpo Bandistico di Sommacampagna diretto dal Maestro Daniele Accordini, che ha recentemente vinto il concorso regionale delle bande del Veneto, eseguirà alcuni brani risorgimentali e originali. In particolare, i presenti potranno ascoltare La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Al termine della cerimonia, sarà offerto un semplice rinfresco.

La manifestazione rientra tra le iniziative promosse dal Museo Diffuso del Risorgimento.