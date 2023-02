“Cuore”: Una nuova opera artistica rappresenta Bussolengo come paese dell’amore

Quest’anno il patrono San Valentino porta anche una nuova opera artistica a rappresentare Bussolengo come paese dell’amore, rafforzando lo stretto legame con il protettore degli innamorati.

Si tratta dell’installazione “Cuore” che l’artista bussolenghese Federico Cinquetti ha realizzato su commissione del Comune per abbellire e valorizzare la nuova rotonda all’intersezione tra via Molinara e la SP5, che ha messo in sicurezza il tratto di strada verso Sommacampagna (nella foto).

“Cuore” è un progetto che integra arte e poesia per raccontare l’amore e le sue diverse sfumature, che nell’opera sono rappresentate da cinque cuori dal grande valore simbolico, uno grande costituito da due cuori intrecciati e tre più piccoli, che esprimono nel loro insieme, l’amore in tutti i suoi aspetti.

E proprio in occasione della storica Fiera dedicata a San Valentino, che si tiene a Bussolengo dall’11 al 14 febbraio, i visitatori avranno la possibilità di partecipare in prima persona a questo progetto scegliendo come completare l’opera.

I cinque cuori rappresentano ciascuno un tema: i cuori intrecciati che ne formano uno più grande, raffigurano l’amore in senso lato, il sentimento che unisce gli esseri umani nelle relazioni, nell’amicizia e nella vita, richiamando appunto due persone che si uniscono, si sostengono e si danno forza.

Inoltre, per un gioco di prospettiva, i due cuori intrecciati diventano sei se si gira attorno alla struttura, raffigurando così il senso dell’amore che si moltiplica e dà vita a nuovi frutti.

Il primo cuore piccolo esprime invece l’amore per la storia di un territorio, che è parte della sua identità. Per questo l’artista lo ha ritagliato dal vecchio portone, che ha più di cent’anni, di una gloriosa azienda del paese: il saponificio Pinali, che per un lungo periodo ha sostenuto l’economia di Bussolengo.

Il secondo cuore piccolo vuole evocare l’amore per la terra, che si intreccia con il tema, più che mai attuale, della salvaguardia del pianeta e dell’ambiente, anche attraverso il recupero di materiali di scarto. Per questo è stato realizzato utilizzando gli scarti della lavorazione delle sorprese contenute negli ovetti Kinder, per sottolineare l’importanza di riutilizzare gli oggetti anche quando hanno esaurito la loro funzione originale per trasformarli in cose che hanno una nuova vita.

L’ultimo cuore è quello dell’amore per le persone e proprio alle persone spetterà il privilegio di decidere come completare l’opera, scegliendo una delle tre proposte artistiche che Cinquetti ha progettato. Si potrà votare presso lo stand 16 all’interno della Fiera Campionaria allestita a Parco Sampò e online sulle pagine Instagram e Facebook dedicate al progetto, scegliendo tra

la rappresentazione di un cuore formato da tante persone che saranno riprese dall’alto da un drone e diventeranno l’immagine del terzo cuore, per portare un messaggio di forza, soprattutto dopo un periodo di pandemia che ha costretto le persone a una distanza forzata;

che saranno riprese dall’alto da un drone e diventeranno l’immagine del terzo cuore, per portare un messaggio di forza, soprattutto dopo un periodo di pandemia che ha costretto le persone a una distanza forzata; la realizzazione di un cuore in plexiglass all’interno del quale ognuno potrà lasciare qualcosa a cui è profondamente legato: una foto, la pagina di un libro, un oggetto, un ricordo. Tanti “pezzi di cuore” che diventeranno uno solo;

all’interno del quale a cui è profondamente legato: una foto, la pagina di un libro, un oggetto, un ricordo. Tanti “pezzi di cuore” che diventeranno uno solo; la realizzazione di un cuore in plexiglass, con un piccolo foro, attraverso il quale ognuno potrà lasciare, tramite dei bigliettini, speranze, auspici e sogni, messi nero su bianco e condivisi. Uno sguardo al futuro, e l’impegno di portarlo avanti, con fiducia.

“L’ideazione di quest’opera – spiega l’artista – è iniziata ad ottobre del 2021 con un progetto ben definito e una chiara idea di come realizzarlo. Volevo esprimere il legame del nostro territorio con l’amore attraverso la sua forma più universale, quella del cuore e volevo che fosse un cuore moderno e particolare. Dalla prototipazione in laboratorio sono passato alla realizzazione con la tecnica della grafica 3D, nello studio di Alessandro Vanessi di Lazise, il quale una volta approvato ci ha consentito di partire con i lavori di realizzazione delle strutture. Merito di un fabbro specializzato, Marco Bertani, di Pescantina. Un plauso anche alla capacità di Moreno Nicolis della Nicofer di portare una struttura alta oltre 5 metri nel punto più alto e che pesa 2.900 kg”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo – spiega il sindaco Roberto Brizzi – il progetto ‘Cuore’ perché ci sembrava la giusta idea per rappresentare in modo unico e originale Bussolengo come paese di San Valentino e dell’amore. Il legame con San Valentino fa parte della nostra identità e delle nostre tradizioni, per questo celebriamo ogni anno la Fiera con tanto entusiasmo. Questa installazione rappresenta un bel modo per rimarcare questo legame, valorizzando il paese con una nuova opera artistica”.

“La Fiera di San Valentino è un grande veicolo di promozione per Bussolengo – aggiunge l’assessore Massimo Girelli – durante la quale cerchiamo sempre di proporre iniziative nuove per dare valore al territorio e farlo conoscere sotto diversi punti di vista. La partecipazione dei cittadini inoltre arricchisce questo progetto perché tutti noi potremo dare un contributo a questa significativa opera fatta da un artista bussolenghese per Bussolengo. Per questo Invito tutti a votare durante la Fiera e sui social”.

“L’opera – conclude Cinquetti – è legata inoltre ad una iniziativa di solidarietà, denominata ‘5cuori’, sviluppata insieme a Marco Pinotti e volta a realizzare attività a favore di diverse associazioni che operano nel sociale sul nostro territorio attraverso il coinvolgimento diretto di persone in difficoltà nella realizzazione e nella vendita di piccoli oggetti e gadget il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Abbiamo iniziato ad esempio donando alla Cooperativa Agespha 150 piccoli cuori in legno e tutto il materiale per realizzare portachiavi, sacchetti e adesivi da vendere durante la fiera, per contribuire alle attività dell’associazione”.

Inoltre, sono in produzione una notevole quantità di cuori legati all’opera, artigianalmente e artisticamente, il cui ricavato, tolte le spese di produzione, sarà donato all’associazione Vivere con dignità.