Cuochi a Sona: Valentina Ranzone ed il percorso (tutto da esplorare) della cucina vegetale

Prosegue il viaggio del Baco alla scoperta dei cuochi del nostro territorio, professionisti o semplici appassionati.

Nei precedenti incontri abbiamo intervistato Denis Mazzi, cuoco dell’Osteria Careta di Lugagnano, Giorgio Berto cuoco della Baita di Palazzolo, Ilaria Fasani e Daniele Olioso dell’agriturismo Campagnola, Ezio Ceschi, che cucina per la sagra di Sona e per la Ronda della Carità, e Michele Olivieri della Trattoria Ai Salvi.

Oggi il nostro viaggio ci porta ad esplorare una conoscenza culinaria che sfocia in un ambito forse poco approfondito ma che sta accogliendo sempre più interesse e curiosità: quello della cucina vegetale.

Non parliamo di un ristorante in particolare ma di una tipologia di cucina che può entrare nelle nostre case sotto forma di momento esperienziale. Esperienziale è infatti un aggettivo che deriva dalla parola esperienza, qualcosa che prima è oggetto di percezione soprattutto personale, e poi di riflessione.

Qualche giorno fa nella cornice intima ed incantevole dell’agriturismo Ca’ del Sol a Pacengo, luogo che si affaccia sul Lago di Garda, sono stata ospite di una cara amica, Sabrina. Protagonista dell’appuntamento, una ragazza che della consapevolezza delle sue capacità ne ha fatto uno stile di vita e lavorativo.

Vorrei parlarvi di lei e di un concetto che sta a cuore a molti, ne sono sicura. Lei è Valentina Ranzone (nella foto di Marius Miha) e mi permetto di suggerirvi di annotare il suo nome perché in futuro ne sentiremo parlare, e molto aggiungerei. Sento doveroso elogiare ciò che le sue mani creano e che il nostro palato dovrebbe avere il dovere di assaggiare almeno una volta nella vita perché la sua è una cucina che proclama il diritto di essere scoperta e sdoganata dal termine vegano in quanto non è solo di questo che si tratta, ed il suo lavoro non è quello di una semplice chef ma di una creatrice di esperienze, come poc’anzi dicevo.

Assaggiare i suoi piatti per me è stata un’emozione continua, un susseguirsi di percezioni e nel mentre cercavo di associare ad ogni gusto un pensiero che di volta in volta mi lasciava stupefatta.

Valentina crede nel suo progetto e nel messaggio che vuole trasmettere con le sue pietanze, non pretende di insegnare o dettare leggi in cucina, né di sostituirsi a dietologi o nutrizionisti. Tuttavia vuole che il messaggio che tutti dovremmo fare nostro è che la natura ci dona tutto ciò di cui abbiamo bisogno, sta a noi accoglierla e tentare di entrare in connessione con essa. La trovo una considerazione giusta, non banale.

E sono curiosa, perciò le chiedo come possiamo noi comuni cuochi improvvisati di oggi e con poco tempo a disposizione fare nostri i suggerimenti e riprodurre le ricette di una cucina priva di conservanti e dettata quasi esclusivamente dalla stagionalità.

“La cucina vegetale sta attraendo tantissime persone, e non solo per una questione di moda perché ora il concetto si sta ampliando molto di più e c’è una curiosità che va oltre l’evento in sé per sé e questa filosofia culinaria la possiamo integrare benissimo nella nostra quotidianità – mi spiega Valentina -. Vi sono molti testi che ci facilitano in questo senso, con alcune accortezze ed organizzazione possiamo preparare dei piatti davvero gustosi”.

“La mia meta ad oggi è tuttavia quella di cucinare per occasioni speciali, compiacere e saziare gli occhi, oltre che il palato: vorrei lavorare con la sinergia del gusto e della vista. Offro l’occasione di cucinare a casa delle persone, per una cena particolare oppure per un evento, quando le dimensioni lo permettono; abbraccio la richiesta di cucinare privatamente per rendere il momento davvero prezioso ed unico nel suo genere”.

Ambiziosa? Non direi. Per me una persona che si prefigge un obbiettivo di questa portata è da stimare, da sostenere, da divulgare.

“Ho molte richieste – prosegue Valentina Ranzone – e devo dire anche da parte dei più giovani, il più recente è stato un ragazzo che per il suo diciottesimo compleanno ha desiderato la mia cucina e questa è la prova lampante che soprattutto tra i giovani si sta diffondendo l’attenzione verso cosa si mangia, magari non in maniera esclusiva ma sicuramente con un occhio di riguardo verso la natura anche e soprattutto in funzione di ciò che offre”.

Valentina ha molti progetti in corso d’opera, molta buona volontà e attraverso l’assaggio dei suoi piatti lo si percepisce immediatamente: si scoprono sapori delicati ed inediti che lasciano il palato soddisfatto e curioso, oltre che sazio. “Anche tutti i ristoranti dovrebbero offrire un menù vegetale, fatto di carattere, di sostanza. Non parlo di due verdure cotte al vapore o alla griglia, la mia cucina è molto di più e una volta che ti rendi conto che con i legumi, per fare un esempio, puoi dare vita ad un piatto sorprendentemente gustoso e sostanzioso capisci che i limiti non esistono, tutt’altro”.

“Accolgo e rispetto le idee di tutti e proprio per questo sono convinta che la cucina che propongo non debba essere esclusivamente legata ad un concetto animalistico, politico o altro, sono temi che trovano ampio dibattito – mi spiega -; io offro un viaggio nel vegetale, accompagno nella riscoperta di sapori che sanno davvero di natura, rendendoli piacevoli anche alla vista, mantenendone inalterati i sapori”.

Qui non siamo in territorio sonese, addirittura non parliamo veronese ma andiamo in Piemonte, dove Valentina nasce e cresce e le sue origini le tramandano la passione per la terra, il fatto di poterla vivere e respirarla a pieni polmoni, nutrirsi con i prodotti che essa le offre: nel mezzo un sacco di vita, di studi e di esperienze.

A cornice sempre una grande passione per la cucina, inizialmente tramandata dalla nonna e successivamente acuita dalla curiosità e dall’intraprendenza. I primi approcci lavorativi la vedono come cake designer, appena dopo la nascita del primo figlio; dapprima in pasticceria e successivamente per alcune ditte di catering; infine la decisione di cambiare rotta, un po’ per il proprio benessere fisico, un po’ per portare conoscenza in un ambito un pochino sottovalutato, snobbato e anche criticato, se vogliamo dirla tutta, a torto.

Questa scarsa competenza da parte delle persone verso un ambito vasto ma poco conosciuto come quello del vegetale rendono Valentina ancora più determinata a sperimentare e per questo nasce il suo marchio, il suo trampolino di lancio verso un successo che a mio parere sembra sempre più vicino e che verrà riconosciuto molto presto. Non ho dubbi che con il suo piglio solare e le sue grandiosi doti diventerà presto portatrice sana di una cucina all’insegna del benessere e della consapevolezza.