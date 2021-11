Cuochi a Sona. Michele Olivieri, responsabile di cucina a soli 27 anni (ed il gazpacho con la tartare di vitello per gli universitari)

Prosegue il viaggio del Baco alla scoperta dei cuochi del nostro territorio, professionisti o semplici appassionati.

Dopo aver intervistato Denis Mazzi, cuoco dell’Osteria Careta di Lugagnano, Giorgio Berto cuoco della Baita di Palazzolo, Ilaria Fasani e Daniele Olioso dell’agriturismo Campagnola ed Ezio Ceschi, che cucina per la sagra di Sona e per la Ronda della Carità, oggi è il turno di Michele Olivieri della Trattoria Ai Salvi (nella foto di Mario Pachera).

“La passione per la cucina è nata da molto piccolo, avrò avuto sei o sette anni, e l’ho sempre avuta. Guardavo alle nonne con curiosità e stupore tanto che mio papà e mia mamma raccontano che più di una volta dove da piccoli io e mio fratello avevamo la sala giochi c’erano i disastri perché rubavo dappertutto le pentole, le riempivo d’acqua e mettevo la pasta in ammollo per vedere se riuscivo a farla. Solo che dopo rimaneva lì e succedeva il disastro. È nata un po’ così”. Michele Olivieri frequenta le medie al Don Bosco e, spinto dal trend dei compagni, inizia il liceo scientifico. Ben presto capisce però di trovarsi nel posto sbagliato e così si iscrive all’alberghiero.

“Io non l’ho mai vissuta come un peso la scuola perché facevo tutti i giorni quello che volevo fare, l’ho sempre vista come una possibilità”, racconta Michele. Il primo approccio al mondo lavorativo è stato nel ristorante “Maria Callas”, dove ha iniziato in terza superiore come stagista e poi assunto l’anno successivo.

Finiti gli studi è subentrato il timore di aver scelto la strada sbagliata, di non essere all’altezza e di deludere sé stesso. Dopo qualche mese, Michele viene assunto alla “Trattoria ai Salvi” come commis. È il 2015. Adesso nel 2021 Michele, a soli 27 anni, ricopre il ruolo di responsabile cucina. “Inizialmente si faceva una cucina più classica che è poi evoluta negli anni con il cambio dei responsabili cucina, fino ad adesso dove noi cerchiamo ogni stagione di seguirla a livello di ingredienti, anche nel rispetto di quello che trovi e dell’ingrediente in sé, perché fare le fragole a dicembre è una follia”.

Mi hai raccontato della paura di non essere all’altezza che hai provato sia quando hai iniziato i tirocini che quando hai iniziato a lavorare vedendo gli altri cuochi lavorare a ritmi elevatissimi. C’è tanta pressione nell’ambiente?

Ci sono due grossi problemi: questo è considerato uno dei lavori più stressanti al mondo per una questione dei ritmi a cui viaggi, c’è tanta pressione nel senso che si sviluppa tutto in un paio d’ore. Dietro però c’è un lavoro molto più grosso, alla mattina vai là alle 8, c’è tutta la preparazione assieme allo stress sul servizio di per sé in quanto hai una risposta immediata dal cliente: il tuo piatto è subito in tavola. Dopodiché tanta pressione c’è, secondo me, perché purtroppo la TV da un lato ha pubblicizzato tanto la cucina, da un lato fa appassionare tanti, dall’altro per chi lo fa a livello professionistico è stata un po’ una mazzata: tanti ragazzi si approcciano alla cucina perché vedono le star televisive ma non è esattamente così il mondo della cucina. Per esempio, a “Masterchef” vengono prese delle persone che non sono professionisti e devono fare un piatto alla volta. La cucina non è così: se ti spiego sei in grado anche tu di fare un piatto anche da stellati. E quindi vedendo il cuoco in TV messo bene crei aspettative false. Dopo si mette anche il cliente, nel senso che se tu guardi da dieci anni “Masterchef” ti viene in automatico di uscire e pensare di sapere quello che stai dicendo, tirando fuori una terminologia che non uso neanche io in cucina.

In cucina quanti piatti in contemporanea arrivi a preparare?

Dipende, lo scorso sabato abbiamo servito novanta persone, e se ti entrano tutte assieme… Adesso il mio ruolo è quello di “lavagnetta comande”, che è più un ruolo di gestione di come far uscire i piatti, di coordinare, però puoi arrivare a preparare anche 20-30 piatti alla volta e tutti uguali. La difficoltà, lo standard, è farli uscire perfetti, che ci sia una persona o che ce ne siano cento.

Hai parlato di clienti, un aneddoto di un cliente un po’ rompiscatole?

Rotto le scatole personalmente no, non avendo rapporto diretto in sala. Però essendo al pass vedo le richieste entrare e certe cose dico “no, non può esistere”, succede di tutto: dalla pasta aglio, olio e peperoncino senza peperoncino alla cacio e pepe senza pepe. Fare la cacio e pepe senza pepe è come fare la pizza senza acqua con solo farina. Dopodiché il cliente va sempre accontentato ci mancherebbe, però la reazione spontanea quando senti certe cose…

Guardando la cucina da un’altra prospettiva, qual è il processo creativo dietro la nascita di un nuovo piatto?

Ci sono mille modalità, la più comune è quella o di copiare o di riprodurre un piatto visto in foto. Io personalmente e Ai Salvi preferiamo partire dai ricordi, quindi tanti piatti nascono, per esempio, dal ricordo del piatto che faceva la nonna e ovviamente la chiave di lettura sta nel modernizzarlo con tutte le tecniche nuove che ci sono in cucina e lì diventa interessante, nel senso che una persona che ha il mio stesso ricordo fa un’esperienza, ritrova gli stessi gusti in una cosa banale. Per esempio, qualche anno fa avevamo fatto un dolce, una tartelletta con cremoso al caffè e la gelatina di sambuca: mangiare quel dolce creava il ricordo di bere caffè e sambuca. Un piatto nasce da questo e da uno studio: si individua un ingrediente chiave, che è protagonista, e da lì partono gli abbinamenti. È molto stimolante il cambio menù. In una cucina è qualcosa da esauriti mentalmente, nel senso che senti di quelle cose assurde, ma anche la cosa buttata lì alle volte la provi e funziona.

Uno dei piatti di Michele: ricottina con verdure di stagione.

A qualcuno che vorrebbe venire a mangiare Ai Salvi cosa consigli di prendere?

È un menù che dà svariati spunti perché abbiamo diviso quelli che sono i nostri piatti tradizionali da quelli che sono i piatti stagionali. I piatti forti Ai Salvi sono sempre stati la carne e la bufala incartata nello speck cotta alla brace con la salsa di pomodoro. Sono piatti che erano nati per la possibilità di avere il camino e la griglia dentro la cucina. Secondo me l’esperienza massima che puoi vivere in un ristorante è quella di affidarti alla cucina quindi, piuttosto che mangiare tutti assaggini, fare la classica degustazione, che adesso sta andando tanto. Con quello secondo me apprezzi appieno la visione di cucina di un cuoco.

E a un universitario che pranza in università tutti i giorni o comunque a qualcuno che pranza al lavoro e deve portarsi il pranzo da casa, cosa consigli di cucinare al posto della solita pasta fredda o insalata di riso?

Se piace la carne, noi ad esempio in menù abbiamo il gazpacho, una zuppa spagnola fredda, che abbiniamo ad una tartare di vitello, a delle zucchine marinate e a del cetriolo candito. Sembra complicato da preparare per i nomi ma in realtà sono cose tutte molto basiche. O ancora, io prima del servizio ho iniziato a mangiare spesso i cinque cereali, la chia, la quinoa, tutti quei grani che abbini a qualsiasi cosa. Io di solito li preparo la sera prima, perché prendono molto più gusto, e li condisco con dei gamberi, i pomodorini marinati nel basilico e ci si può mettere qualsiasi tipo di verdura. L’importante è che qualsiasi ingrediente di quei piatti va sempre trattato e condito separatamente, perché quando mangi un piatto freddo il gusto lo vai a sentire subito e quindi anche se c’è qualcosa che non va. Altrimenti noi facciamo il carpaccio, che puoi trovare anche al supermercato, e lo abbiniamo a una salsa di parmigiano e a un crumble di parmigiano. Basterebbe poi un po’ di misticanza sopra e ti fai un bel pasto.

Ora però la curiosità che sicuramente hanno tutti i lettori: A casa chi cucina?

Io sono una persona che mangia qualsiasi cosa, in qualunque posto io vada a mangiare non mi sono mai né presentato come cuoco né mi piace fare il giudice della situazione perché so cosa c’è dietro anche un semplice piatto. A casa però, quando ci sono lasciano sempre i fornelli a me quando per paura di giudizi, sono tutti sempre sull’attenti a chiedermi com’è, come non è, cos’ha e cosa non ha. Cucinare a casa però è totalmente diverso, nel senso che nella cucina di un ristorante hai una squadra che ti aiuta, è una catena di montaggio dove ognuno ha il suo compito, mentre a casa sei tu da solo quindi anche a livello di ordine è il delirio. In quarantena ho provato a fare qualcosa e mi sono divertito a pubblicare anche sui social però è un lavorare completamente diverso, non si ha né l’attrezzatura né gli spazi per farlo. Però è una bella sfida e tramite i social puoi interagire con le persone: pubblicare una ricetta e vedere il risultato di tutti.

Michele, tu sei ancora molto giovane, che ambizioni hai per il tuo futuro?

Il mio obiettivo nei prossimi anni è di aprire un ristorante mio, con pochi coperti per riuscire a seguire tutti i clienti nella stessa maniera e per poter approcciare una cucina dove il cuoco esca dal cliente e racconti lui il piatto. Inoltre, vorrei una cucina che si autoproduce almeno la verdura e la frutta, perchè la passione per la cucina nasce in primis dall’amore per la materia prima. Sapere che la mattina mi sveglio e non c’è un piatto fisso nel menù, ma ogni giorno, in base agli ingredienti che trovi e in base a quello che a te viene in mente a livello di ispirazione, proponi nuovi piatti, dando la possibilità a quelli che diventano i tuoi clienti di fare esperienze diverse.