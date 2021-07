Cuochi a Sona. Denis e le sarde in saòr: “Cucinare mi permette di essere pienamente me stesso”

Iniziamo con questo articolo un viaggio sul nostro territorio alla scoperta di un lavoro di grande fascino, di grandi passioni e di grande arte: quello del cuoco.

Il primo che andiamo ad incontrare è Denis Mazzi (nella foto di Mario Pachera). Denis ha 37 anni, originario di Mozzecane, vive a Lugagnano da sette anni, è papà di due bambine e ha dedicato la sua vita alla sua più grande passione, la cucina.

Durante l’adolescenza frequenta l’istituto alberghiero Carnacina dove coltiva questo suo interesse sino a farlo diventare il suo lavoro.

All’età di 16 anni inizia a mettere in pratica le sue conoscenze presso vari ristoranti e a 25 anni, finalmente, corona il suo sogno più grande entrando in una delle cucine più ambite dai cuochi italiani, quelle del prestigioso Hotel Baglioni a Venezia.

Nel 2016 decide di mettersi alla prova aprendo un ristorante tutto suo, l’”Osteria Le Dó Spironè”, che gli regala tante soddisfazioni e contribuisce a formarlo sia professionalmente che sotto il profilo personale.

Nel 2021 arriva nel nostro territorio entrando a far parte dello staff di “Osteria da Careta” a Lugagnano, dove gli viene data la possibilità di cimentarsi con piatti tradizionali e moderni allo stesso tempo.

Tradizione è infatti una delle parole chiave che caratterizzano la cucina di Denis, il sapore di casa è presente in ogni suo piatto insieme ad una nota di innovazione e fantasia, creando dei connubi inaspettati ma equilibrati ed armoniosi allo stesso tempo.

Secondo Denis la cucina rappresenta “una sfida continua, una scuola da cui non si smette mai di imparare e che da ogni giorno la possibilità di esprimere se stessi e la propria immaginazione”. Per lo chef un piatto costituisce un’esperienza visiva e gustativa che infonde emozioni e ricordi lontani.

Denis è particolarmente legato, infatti, ad uno dei suoi piatti che lo riportano appunto agli esordi, le sue famose sarde in saòr che rappresentano una delle sue prime creazioni e racchiudono la tradizione con una nota però di novità.

“Fare il cuoco è un mestiere difficile – ci confida Denis – ci vuole una grande passione e richiede costantemente tanti sacrifici, non è facile dover rinunciare alla famiglia e agli amici, soprattutto quando inizi questo percorso, all’età di 16 anni e tutto quello che vorresti è vivere a pieno la tua vita da adolescente”.

“Un consiglio che mi sento di dare ai ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera – aggiunge Denis – è di coltivare questa passione e perseverare, perché nonostante tutto e tra grandi sacrifici è un mestiere che sempre sa regalarti soddisfazioni continue”.