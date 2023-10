Cultura e spettacolo a Sona: Al via la nuova stagione “Parole e Suoni in Comune”

Domenica 22 ottobre alle ore 17 presso la Sala del Consiglio di Sona prende il via la stagione culturale invernale del Comune di Sona con la presentazione della programmazione e degli spettacoli che si svolgeranno a partire da fino a marzo 2024. La stessa sera vi sarà anche il concerto del quartetto “Tidirò” dal titolo “Quando canta Rabagliati”, a cura del maestro Andrea Favari.

Una rassegna culturale nominata “Parole e Suoni in Comune” che, come ci spiega l’assessore alla cultura Paolo Bellotti (nella foto di Mario Pachera), ha principalmente due ragioni per essere stata indentificata in questi termini: “la prima è che gli eventi teatrali e musicali organizzati dal Settore Cultura del Comune di Sona saranno messi in scena nella Sala del Consiglio, quindi uno spazio tipicamente destinato alla vita politico-amministrativa del nostro Comune, che si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio palcoscenico – prosegue Bellotti – la seconda è che il termine ‘comune’ vuole anche trasmettere la volontà di organizzare eventi insieme alle altre associazioni e realtà del nostro territorio, come il Corpo Bandistico di Sona e la Rassegna Buonanotte sognatori”.

Antonella Questa, Matteo Fantoni, Alessandro Anderloni, Francesca Botti, Angela Malfitano, sono alcuni degli artisti che saranno ospitati durante la rassegna che, dopo la prima serata del 22 Ottobre vedrà alternarsi spettacoli di vario genere, come ad esempio “La valanga. Tina Merlin e il disastro del Vajont” con Anna Tringali e Giacomo Rossetto a cura del Teatro Bresci.

E ancora uno spettacolo comico che porta la firma di Matteo Spiazzi alla regia, un omaggio a Cristiano De André ed il ricordo della Giornata della Memoria, ancora poi concerti, spettacoli di mimo, approfondimenti e tributi: una ricca sequenza di incontri, quindi, che termineranno il 23 marzo con il Concerto di Primavera organizzato dal Corpo Bandistico di Sona.