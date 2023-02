Crolla il soffitto nel bagno degli impianti sportivi di Lugagnano. Coati: “Situazione di degrado”

Per l’ennesima volta gli impianti sportivi di Lugagnano sono oggetto di una spiacevole segnalazione, che per fortuna non ha avuto avuto risvolti drammatici.

Presumibilmente nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio è crollato il soffitto di uno dei bagni sotto la tribuna dei campo da calcio di via Stadio. Il crollo di calcinacci è stato importante, come si può vedere dalle foto.

Ma il vero problema non è questo singolo episodio, pur grave, ma il degrado generale in cui versano gli impianti di Lugagnano, sia in via Stadio che in via Barlottini, come ci racconta Coati Sergio, presidente onorario dell’UC Lugagnano: “Gli impianti sportivi ormai versano in condizioni da terzo mondo. Ed oltre a essere brutti stanno diventando anche pericolosi”.

Prosegue Coati “Il crollo del soffitto del bagno sotto la tribuna ne è un segnale evidente, al momento del crollo avrebbero potuto esserci all’interno bambini o genitori che erano lì per assistere alla partita”.

“Abbiamo fatto mille segnalazioni, sempre andate a vuoto. Capisco che far quadrare i conti per l’amministrazione comunale non sia semplice – conclude amareggiato Coati – ma stiamo parlando soprattutto di sicurezza, qui si allenano e giocano anche bambini e ragazzi. Il nostro bacino d’utenza è bello ampio. Adesso che siamo in piena campagna elettorale e che tutti i candidati fanno mille promesse chissà che qualcuno non si ricordi effettivamente di noi”.