Crisi politica a Valeggio sul Mincio: Si dimettono in nove, consiglio comunale verso la decadenza

A Valeggio sul Mincio sembra non avere fine la crisi che ha investito in pieno l’amministrazione del sindaco Alessandro Gardoni. Come il Baco ha raccontato, i malcontenti che si registravano da tempo sono deflagrati lo scorso 23 novembre, quando con una comunicazione inviata al sindaco, al segretario comunale e a tutti i consiglieri, ad oggetto “rinuncia ai ruoli di Vicesindaco e di Assessori con contestuale riconsegna dalle deleghe conferite e dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale”, il vicesindaco Marco dal Forno, l’assessore Veronica Paon ed il presidente del consiglio Cesare Menini hanno certificato l’apertura della crisi.

Motivo della crisi? “Nonostante tutta la nostra più ampia disponibilità sino ad oggi manifestata nel sostenere comunque e in ogni circostanza, responsabilmente e coerentemente con gli impegni assunti, ogni attività e provvedimento proposti – spiegavano Dal Forno, Paon e Menini in quella comunicazione – abbiamo assistito ad una progressiva quanto ingiustificata devalorizzazione delle nostre figure di amministratori comunali detentori di deleghe ed incarichi”.

Qualche giorno dopo durissima è arrivata la replica del sindaco Gardoni, che commentando le dimissioni dei tre, dichiara che “alle amministrative del prossimo anno sarà introdotto per la prima volta a Valeggio il sistema del ballottaggio ed è evidente che Dal Forno, Paon e Menini non si sarebbero mai dimessi se questa occasione non avesse solleticato le loro bramosie personali di condizionare il voto. Di certo Valeggio e i valeggiani non meritano di essere ostaggi di uno sparuto gruppo, casomai soggiogato dalle lusinghe di qualche referente politico, che antepone l’egoismo e la smania di potere e protagonismo all’interesse generale”.

Una crisi al calor bianco, che ha trovato proprio oggi un nuovo episodio, forse decisivo. Questa mattina, infatti, Marco Dal Forno, Veronica Paon, Cesare Menini e Alessandro Remelli (ex assessore e attualmente consigliere comunale), hanno presentato le proprie dimissioni da consiglieri. Alle loro si sono aggiunte le dimissioni dei cinque consiglieri dell’opposizione, di fatto causando la decadenza del consiglio comunale di Valeggio.

Le norme, infatti, prevedono che se la metà più uno dei membri del consiglio comunale si dimette è lo stesso d’organo a decadere. Ora sarà un decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta del Ministro degli interni, a decretarne formalmente lo scioglimento a cui seguirà un decreto del prefetto di commissariamento fino alle elezioni, che si terranno il prossimo 9 giugno.

Ci vogliono però dei tempi tecnici, che potrebbero essere anche lunghi. Nel frattempo, quello che rischia seriamente Valeggio è la paralisi dell’attività amministrativa e l’impossibilità di approvare il bilancio.