Crescita sostenibile e competitività: un bando della Regione Veneto per le imprese del territorio

Domani, giovedì 28 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Carcereri del Comune di Sona viene presentato il bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell’ambito dei distretti del commercio della Regione Veneto.

L’obiettivo del presente bando, che è cofinanziato dall’Unione Europea, è rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro, anche grazie agli investimenti produttivi, in coerenza con le politiche attive indirizzate alla salvaguardia ed alla riqualificazione del sistema dei centri storici ed alla rivitalizzazione del tessuto urbano.

Tra gli interventi per lo sviluppo dell’offerta commerciale previsti dal bando rientrano le spese relative all’acquisto di macchinari, beni strumentali, hardware, attrezzature e mobile arredo (i beni devono essere nuovi di fabbrica) e per l’acquisto e installazione di sistemi e apparati per sicurezza e videosorveglianza. Anche le spese per l’acquisto di programmi informatici e per la realizzazione di sistemi di e-commerce sono agevolabili nel limite massimo di euro 5.000, ma anche relative alle opere murarie e di impiantistica.

Le spese, infine, per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica sono agevolabili nel limite massimo di euro 8.000 per impianti fino a 20 kW e di euro 20.000 per impianti superiori a 20 kW. Il progetto prevede una spesa minima per ciascuna impresa di 15.000 euro, da realizzarsi dal 14 dicembre 2023 al 17 settembre 2025.

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10 di oggi, mercoledì 27 settembre, fino alle ore 17 del 13 dicembre 2023 esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link.

Per maggiori informazioni sul bando e sulla serata di giovedì è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune di Sona ai numeri 045 609 1219 (Francesco Zuanetti) e 045 609 1231 (Nicoletta Fasoli) o tramite l’email: sona.commercio@comune.sona.vr.it