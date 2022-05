“Credo che una bella città aiuti a vivere bene”. Eleonora Principe, assessore del Comune di Sommacampagna

Prosegue con questa terza intervista il percorso del Baco all’interno delle amministrazioni dei Comuni vicini a Sona, per incontrare donne che hanno deciso di impegnarsi in politica nel territorio dove vivono. Uno sguardo sul ruolo e sull’impegno delle donne nella vita amministrativa dei nostri Comuni.

Nel primo incontro avevo intervistato Veronica Paon, assessore dal Comune di Valeggio sul Mincio, e nel secondo Valeria Iaquinta, assessore del Comune di Bussolengo.

In questa nuova puntata ho incontrato nel suo studio di Sommacampagna l’architetto Eleonora Principe, assessore del Comune di Sommacampagna con deleghe alla cultura, biblioteca e promozione del territorio e del paesaggio (nelle foto di Mario Pachera).

Come il solito comincio chiedendoti una breve presentazione spontanea.

Mi fa strano farmi fare un’intervista da te: ci conosciamo e abbiamo già avuto modo di raccontarci…

È vero, infatti con Eleonora ci diamo del tu perché ci conosciamo da tempo.

Comunque, sono nata a Bussolengo, ma sono vissuta e cresciuta qui a Sommacampagna dove sono rimasta anche dopo essermi sposata e dove ho anche il mio studio di architettura.

Preferisci essere presentata come architetta e assessora?

In questi ultimi anni la questione è molto sotto i riflettori. In realtà io non sto tanto a sottilizzare. Non ne faccio una questione prioritaria, ma conosco e capisco tutto quello che le “battaglie” per l’uso del femminile sottendono. È evidente che l’uso dei nomi al femminile è solo una piccola parte del lavoro che si sta facendo per la parità di genere in ambito lavorativo. Non mi offendo se qualcuno usa il maschile, ma per principio, visto che la nostra lingua lo prevede, uso il femminile anche se può suonare stonato.

E allora passiamo al femminile. Pur essendo giovane sei già al tuo secondo mandato, prima come consigliera e poi come assessora. Come ti sei avvicinata alla politica?

A casa mia si è sempre mangiato pane e politica, servizio e volontariato. Mio padre è stato consigliere comunale per tre mandati, ma i miei genitori sono sempre stati anche molto attivi nell’associazionismo e nel sociale. Mia madre è maestra e per molti anni si è occupata dei progetti di intercultura per aiutare gli studenti stranieri ad integrarsi, imparare la lingua e contemporaneamente aiutare attraverso i figli anche le loro famiglie. Ma questa propensione arriva già da mia nonna che fra le tante iniziative è stata anche fondatrice di un’associazione missionaria. I valori del volontariato, del servizio gratuito, l’impegno per il bene degli altri, la condivisione dei propri talenti li ho quindi respirati fin dalla nascita, mi è venuto spontaneo impegnarmi in prima persona per il mio paese e quindi in politica grazie all’esempio della mia famiglia che si è sempre data da fare per gli altri.

Nel frattempo, ti sei sposata e hai creato una tua famiglia. Che ruolo ha nella tua vita pubblica?

Mio marito condivide con me i valori che mi hanno portato all’impegno politico e quindi mi supporta e sopporta negli impegni quotidiani. E ovviamente anche i miei genitori che mi hanno sempre spinta in questa direzione non si tirano indietro nell’aiutarci. Quando sono impegnata nei fine settimana per eventi che prevedono la mia presenza, se posso porto anche mio figlio che ormai ha 8 anni e quindi ha un’età in cui può cominciare ad interessarsi ad alcuni argomenti. E così spero di trasmettere a lui i nostri valori con le azioni più che con le parole.

Cosa porti del tuo essere architetta nel tuo ruolo di assessora?

Come architetto mi sono specializzata nella valorizzazione del patrimonio culturale e storico del paesaggio. Credo che una bella città aiuti a vivere bene, dove per bella non intendo solo esteticamente ma anche attenta al sociale, in cui i servizi ai cittadini siano efficienti ed adeguati. Le deleghe che ho, valorizzazione del territorio e cultura, sono molto interconnesse e anche in questi ultimi due anni abbiamo cercato di proporre iniziative rivolte ai cittadini per una cittadinanza sempre più attiva.

Credi che anche il tuo essere madre possa influire sul tuo lavoro in Comune?

Avendo sempre vissuto qui ed essendomi sempre interessata molto alla realtà del mio paese penso di conoscere bene i punti di forza e le carenze del paese. Viverlo anche come madre mi ha permesso di avere uno sguardo su alcuni aspetti che, magari, avevo considerato di meno o perlomeno non con l’esperienza diretta.

Hai trovato difficoltà nell’inserirti nel tuo ruolo di assessora?

Non particolarmente. Sono entrata abbastanza facilmente nel funzionamento della macchina. La difficoltà maggiore è quella di conciliare le esigenze di tutti e in questi due ultimi due anni questa difficoltà si è sicuramente accentuata. Devo comunque ringraziare tutte le persone che lavorano con me perché le cose si riescono a fare se si fa squadra e se c’è armonia.

Hai qualche hobby o passione?

Sì, sono appassionata di ricerca storica e genealogica, ricostruire attraverso lo studio di archivi storici la storia dei luoghi, dei monumenti e delle persone. Per questa mia passione ho promosso l’affiliazione della biblioteca del Comune di Sommacampagna a FamilySearch, ente no profit che conserva e pubblica documenti digitali e dati di rilevanza genealogica, con lo scopo di renderli liberamente e ampiamente disponibili ai cittadini interessati alla ricerca della propria storia di famiglia.

Saluto Eleonora, è una bella giornata di primavera e finalmente si respirano i profumi della natura che si sta risvegliando. La chiacchierata ed il sole mi hanno messo di buonumore così mentre faccio due passi per Sommacampagna per raggiungere la macchina, comincio già a pensare all’intervista. È la mia terza intervista nel mondo della politica al femminile in tre comuni diversi. Eppure, nonostante le diverse professioni e i diversi studi da cui provengono, trovo un denominatore comune tra le tre. Sono tutte ben radicate nel loro territorio nel quale sono nate e cresciute e mettono a disposizione della comunità le competenze che hanno acquisito con i loro studi e la loro esperienza.

Rileggendo le interviste si può forse pensare che siano quasi ordinarie, nel senso che queste donne non hanno nulla di eccezionale, nessuna capacità spettacolare. Eppure, forse l’eccezionalità sta proprio nella ordinarietà del bene, che va evidenziato perché a furia di sentire cattive notizie sui politici dimentichiamo quanti lavorano sodo e bene. Non occorrono doti da Nobel per mettersi al servizio della propria comunità, ma umiltà, passione e voglia di fare.