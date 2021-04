Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi venerdì 9 aprile per il Comune di Sona registra 6 positivi in meno rispetto a ieri (76 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 13 positivi in meno rispetto a ieri (85 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 3 (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (58 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (71 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (60 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (85 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 4 (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 26 positivi in più rispetto a ieri (949 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 8 rispetto a ieri (53 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri, i nuovi casi sono 204, con 4 morti. I ricoverati sono 15 in meno in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto sono 988 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 2,74%. Sono in calo i ricoveri: sono 61 in meno in area non critica e 13 in meno in terapia intensiva. I deceduti da ieri sono 38. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “gli ultraottantenni veneti che hanno ricevuto finora almeno una dose sono il 78,9% del totale. La prossima settimana arriveranno 13mila dosi AstraZeneca, 126.300 di Pfizer, 14mila di Johnson & Johnson mentre di Moderna non abbiamo notizie. Per precauzione usiamo AstraZeneca per vaccinare gli ultrasessantenni o per le seconde dosi di chi ha già fatto AstraZeneca. Noi siamo in grado di fare molti più vaccini di quelli che ci hanno destinato, ma dobbiamo fare i conti con le dosi che abbiamo a disposizione”. La media giornaliera delle vaccinazioni in Veneto nell’ultima settimana è stata di 48 dosi ogni 10.000 abitanti, tra le più alte in Italia, seconda solo alla Toscana.

Alle 13.03 di oggi 9 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.101.587, su un totale di 1.265.870 dosi consegnate (percentuale 87%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 12.154.857.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.