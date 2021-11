Il dato Covid di oggi venerdì 5 novembre per il Comune di Sona registra 2 positivi in meno rispetto a ieri (11 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Castelnuovo del Garda oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (16 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

oggi si registra rispetto a ieri (16 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivo). A Pescantina oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (22 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (5 complessivi).

oggi si registra rispetto a ieri (22 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (5 complessivi). A Sommacampagna oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (24 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (24 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 9 positivi in più rispetto a ieri (40 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (40 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Verona città oggi si registrano 59 positivi in più rispetto a ieri (386 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (6 complessivi).

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Nel veronese sono 152 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 0 decessi. I ricoveri sono stabili a 30 in area non critica e 1 in più in terapia intensiva (8 totali).

In Veneto da ieri si registrano 792 casi a fronte di 100mila tamponi effettuati nelle 24 ore, con 1 decesso. I ricoverati sono 7 in più in area non critica (234 totali) e 2 in più in terapia intensiva (46 totali). Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi, dalla Fieracavalli di Verona, il presidente Luca Zaia ha spiegato che “non dobbiamo dimenticarci che siamo in pandemia: in 20 mesi ci siamo rovinati la vita. Se oggi siamo in una fiera dobbiamo riconoscere il merito a chi si è vaccinato. I non vaccinati sono il 15% della popolazione, abbiamo chiesto i dati su chi si è infettato: Fra i non vaccinati gli infetti in Veneto sono 175,8 su 100.000 abitanti. Vaccinati: 36 su 100.000 abitanti. Le proteste sono il sale della democrazia, ma vanno fatte civilmente e pacificamente perché la violenza non è solo fisica, ma anche verbale. Non accetto che si dica che la pandemia è stata solo narrazione: ci sono i morti e c’è chi porta ancora addosso i segni del Covid”.

Un anno fa come in questi giorni veniva emanato il decreto che introduceva il sistema dei colori per le regioni e stabiliva il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Alle 06.10 di oggi 5 novembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 7.304.645 su un totale di 8.087.581 dosi consegnate (percentuale del 90,3%). Sono state 14.028 le dosi di vaccino somministrate ieri in Veneto. Di queste 1292 erano prime dosi, 5730 i cicli completi e 7004 le terze dosi (arrivate a 130.795). A Verona ieri sono state somministrate 2720 dosi, arrivando ad un totale di 1.373.667 dall’inizio della campagna vaccinale.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 90.449.897. Sono 46.691.192 le persone con almeno una dose (86,45% della popolazione over 12) e 44.987.592 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (83,30% della popolazione over 12).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.