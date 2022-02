Covid. Venerdì 4 febbraio a Sona 14 positivi in meno. Nel veronese prosegue il calo di positivi e ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi venerdì 4 febbraio per il Comune di Sona registra 4 ricoverati in più rispetto a ieri (10 complessivi). I positivi sono 14 in meno (521 casi complessivi).

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 47 positivi in meno (554 casi complessivi).

Nel grafico qui sopra l’incidenza viene calcolata come rapporto tra numero di vaccinati o non (almeno parzialmente) vaccinati e la popolazione di riferimento, intesa come numero cumulato di vaccinati o non vaccinati da inizio campagna vaccinale fino a una data di riferimento. Tale data viene fatta coincidere con la fine dell’intervallo di calcolo dei ricoveri, mettendo in relazione lo stato clinico con la quota percentuale di vaccinati e non vaccinati in serie storica.

Come da accade ormai da qualche giorno, prosegue anche oggi il calo dei contagi a Verona ed in Veneto. Nel veronese i nuovi casi sono 1.949, con 14 decessi. I ricoveri sono 40 in meno in area non critica (339 totali) e 2 in meno in terapia intensiva (36 totali). In Veneto da ieri sono 10.484 i nuovi casi, con 46 decessi. I ricoveri sono 48 in meno in area non critica (1.760 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (158 totali).

Alle 07.52 di oggi 4 febbraio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.497.910. Nella provincia scaligera ieri sono state somministrate 5.707 dosi, per un totale di 1.948.369 dosi da inizio campagna di vaccinazione. La popolazione scaligera vaccinata con almeno una dose è pari al 81,4% mentre il 54,4% ha ricevuto anche la terza dose.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 129.525.273 Sono 49.080.942 le persone con almeno una dose (90,87% della popolazione over 12), 47.489.093 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (87,93% della popolazione over 12) e 34.428.364 le persone che hanno fatto la terza dose (80,97% della popolazione oggetto di dose booster).