Covid. Venerdì 31 dicembre a Sona 69 positivi in più (ma 0 ricoverati). Nel veronese un anno fa i ricoverati erano più del triplo

Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi venerdì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, per il Comune di Sona registra 69 positivi in più rispetto a ieri (274 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 146 positivi in più rispetto a ieri (481 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

Nel veronese sono 2.010 i nuovi casi nelle 24ore. Sale quindi a 16.669 il numero degli attualmente positivi nel territorio scaligero, con 1 decesso. I ricoverati sono 12 in più in area non critica (184 totali) e 2 in meno in terapia intensiva (26 totali). Il 31 dicembre di un anno fa i ricoverati nel veronese erano 700, più del triplo rispetto ad oggi.

In Veneto da ieri sono 9.028 i nuovi casi, con 18 decessi. I ricoveri sono 40 in più in area non critica (1.306 totali) e 2 in meno in terapia intensiva (191 totali).

Alle 06.17 di oggi 31 dicembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.115.593 su un totale di 9.270.098 dosi consegnate (percentuale del 98,3%).

Secondo il report vaccini anti Covid-19 di presidenza del consiglio dei ministri, Commissario straordinario e ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 110.866.397. Sono 48.046.743 le persone con almeno una dose (88,96% della popolazione over 12), 46.363.603 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (85,84% della popolazione over 12) e 19.300.039 le persone che hanno fatto la terza dose (62,26% della popolazione oggetto di dose booster).

