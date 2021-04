Il dato Covid di oggi venerdì 30 aprile per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (86 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (88 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 143 i nuovi casi dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, con 101 guariti e 4 decessi. I ricoveri sono 9 in più in area non critica e 4 in meno in terapia intensiva.

In Veneto sono 788 i positivi nelle ultime 24 ore, pari al 2,13% su oltre 36mila tamponi effettuati. Calano i positivi e calano di 5 i ricoverati, con le terapie intensive che scendono sotto i 200 posti occupati. I morti da ieri sono 14. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia ha spiegato che “il Veneto ha effettuato ieri 48.492 vaccinazioni, è sicuramente un primato almeno rapportato alla popolazione. Ho sentito il generale Figliuolo fino a tarda notte, dandogli gli aggiornamenti. È un bel risultato, voglio ringraziare quelli che ci hanno messo l’anima. È l’occasione per ricordare che la vaccinazione è la via d’uscita. Abbiamo una campagna vaccinale che sta andando avanti, ripeto l’appello ai sessantenni a prenotarsi, ci sono ancora pochi posti liberi. Considerate che abbiamo in programma l’arrivo di 250mila dosi di AstraZeneca, cui si aggiunge i 222mila in magazzino, di 20mila dosi di Moderna e di 14mila dosi di J&J. Pfizer arriva ad una fornitura di 225mila dosi a settimana. Finalmente siamo arrivati ad una stabilità delle forniture”.

Alle 17.11 di oggi 30 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.639.222, su un totale di 1.830.680 dosi consegnate (percentuale 89,5%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 19.606.500.

