Nei giorni in cui diventa operativa la fase due del green pass, con le nuove regole che riguardano trasporti e scuola, il dato Covid di oggi venerdì 3 settembre per il Comune di Sona registra 16 positivi in più rispetto a ieri (45 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi).

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (33 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (33 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 7 positivi in più rispetto a ieri (39 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (39 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Pescantina oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (28 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (28 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Verona città oggi si registrano 74 positivi in più rispetto a ieri (375 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (8 complessivi).

Nel veronese dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina si registrano 96 nuovi casi, con 1 decesso. I ricoverati in area non critica sono 4 in meno (48 totali) e 3 in meno in terapia intensiva (11 totali).

In Veneto nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 637, con 2 morti. I ricoverati sono 6 in meno in area non critica (225 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (54 totali). L’Rt si assesta a 0,90, l’incidenza 92.9 su 100mila abitanti. Le terapie intensive sono al 5% di occupazione, il 3% in area medica. Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “se fossimo tutti vaccinati, i ricoverati sarebbero l’80% in meno. Io caldeggio la terza dose, e invito il governo a decidere, iniziando dai fragili, per esempio le case di riposo. Non capisco il problema dell’obbligo di vaccino – ha poi aggiunto Zaia -. In Italia ci sono 11 vaccini obbligatori, se bisogna obbligare anche al vaccino Covid, è una sconfitta del senso civico. In ambito europeo l’obbligo è limitato a categorie professionali, ad esempio i medici. Non sono contro il green pass, la Lega ha fatto allungare la durata da 9 a 12 mesi. Noi facevamo gratuitamente i tamponi perché ci servivano per il monitoraggio dell’infezione e nessuno li voleva fare, li abbiamo dovuti mettere a pagamento solo perché con il green pass la domanda di tamponi è schizzata e non ci stavamo dentro. Restano gratis per chi non può vaccinarsi”.

Alle 6.11 di oggi 3 settembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 6.315.481 su un totale di 7.091.644 dosi consegnate (percentuale del 89,1%).

A Verona ieri sono state somministrate 4.522 dosi di vaccino, per un totale 1.170.869 dosi dall’inizio della campagna vaccinale.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 78.497.024 e sono 38.284.063 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (70,88% della popolazione over 12). L’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Italia è di 276.405. Di queste 1.923 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero 20 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L’obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 23 settembre 2021 in linea con le previsioni del governo per fine settembre.

