Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi venerdì 3 dicembre per il Comune di Sona registra 2 positivi in più rispetto a ieri (62 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Elaborazioni per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 14 positivi in più rispetto a ieri (53 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (53 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registrano 12 positivi in più rispetto a ieri (78 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (78 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Sommacampagna oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi).

oggi si registra rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (3 complessivi). A Verona città oggi si registrano 9 positivi in più rispetto a ieri (728 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (10 complessivi).

Nel veronese sono 291 i nuovi casi nelle 24 ore, con 0 decessi. I ricoveri sono 3 in più in area non critica (75 totali) e 2 in più in terapia intensiva (17 totali).

In Veneto da ieri si registrano 3.116 nuovi contatti, con 9 decessi. I ricoverati sono 17 in più in area non critica (605 totali) e 10 in più in terapia intensiva (121 totali). Il presidente Luca Zaia nel corso del punto sulla pandemia di oggi ha spiegato che “abbiamo una incidenza a 317.1 su 100mila abitanti, Rt 1.39, terapie intensive 10%, occupazione area non critica 8%. Pur avendo due parametri su tre in zona gialla, siamo ancora in bianco ma appesi ad un filo. Ricordo che in zona gialla c’è l’obbligo di mascherina anche all’aperto, cosa che io consiglio anche adesso. C’è poi la riduzione dei posti a tavola al ristorante e riduzione al 50 per cento di cinema e teatri. Perché siamo arrivati a questo punto nonostante i vaccini? I grafici ci mostrano che i vaccini funzionano e infatti gli infettati non vaccinati sono tantissimi e, se guardiamo bene tra i ricoverati, notiamo che sono i non vaccinati a riempirci l’ospedale. I vaccinati che finiscono in ospedale sono tutti over 80 e con altre patologie. La vera sfida è quella di convincere i cittadini di valutare l’opportunità di vaccinarsi, questa è l’unica soluzione per svuotare gli ospedali. Abbiamo quasi 700 persone in ospedale e non mi vengano a dire che basta curarli a casa perché non è così”.

Alle 06.14 di oggi 3 dicembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 7.845.081 su un totale di 8.543.571 dosi consegnate (percentuale del 91,8%). Ieri in Veneto sono state 42.054 le dosi somministrate, delle quali 2.910 prime dosi, 1.534 cicli completati e 37.610 terze dosi. Verona ha visto somministrate 7.893 dosi.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 97.419.007. Sono 47.296.424 le persone con almeno una dose (87,57% della popolazione over 12), 45.726.944 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (84,66% della popolazione over 12) e 7.514.656 le persone che hanno fatto la terza dose (36,57% della popolazione oggetto di dose booster).

