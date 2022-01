Covid. Venerdì 28 gennaio a Sona 87 positivi in meno. In Veneto rallenta la curva dei contagi

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi venerdì 28 gennaio per il Comune di Sona registra 1 ricoverato in meno rispetto a ieri (4 complessivi). I positivi sono 87 in meno (679 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano 52 positivi in meno (737 casi complessivi). Nella foto di Mario Pachera il centro vaccinale di Bussolengo.

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Nel veronese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.120 nuovi contagi, con 6 decessi. I ricoveri sono 5 in meno in area non critica e stabili a 39 in terapia intensiva. In Veneto da ieri sono 16.518 i nuovi positivi nelle 24ore (in forte flessione rispetto al giorno precedente), con 31 decessi. I ricoverati sono 37 in meno in area non critica (322 totali) e 9 in più in terapia intensiva.

Alle 06.56 di oggi 28 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.246.052. Sono state 31.414 le dosi somministrate ieri in Veneto. A Verona ieri sono state 8.124 le dosi somministrate: l’81% della popolazione nel territorio scaligero ha ricevuto almeno una dose e il 50,2% anche la terza.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 125.779.725 Sono 48.831.914 le persone con almeno una dose (90,41% della popolazione over 12), 47.155.774 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (87,31% della popolazione over 12) e 31.580.302 le persone che hanno fatto la terza dose (79,87% della popolazione oggetto di dose booster).