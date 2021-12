Covid. Venerdì 24 dicembre a Sona 6 positivi in più. Nel veronese crescono i ricoveri

Nel giorno in cui arrivano le nuove regole del Governo per contenere la pandemia durante il periodo delle festività (e oltre), il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi venerdì 24 dicembre per il Comune di Sona registra 6 positivi in più rispetto a ieri (146 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 15 positivi in più rispetto a ieri (227 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi).

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 10 positivi in più rispetto a ieri (199 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

A Pescantina oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (199 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Sommacampagna oggi si registrano 10 positivi in più rispetto a ieri (98 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (150 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Verona città oggi si registrano 47 positivi in più rispetto a ieri (1.708 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (18 complessivi).

Nel veronese sono 896 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 0 decessi. Gli attualmente positivi sono 10.173. I ricoverati sono 10 in più in area non critica (135 totali) e 1 in più in terapia intensiva (24 totali). In Veneto da ieri 5.074 i nuovi casi, con 13 decessi. I ricoverati sono 15 in più in area non critica e 4 in meno in terapia intensiva (163 totali).

Alle 06.14 di oggi 24 dicembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 8.802.860 su un totale di 9.171.815 dosi consegnate (percentuale del 96%). Ieri in Veneto sono state 47.584 le dosi somministrate, 3.934 dei quali sono prime dosi e 41.372 booster o addizionali. L’87,1% dei residenti over 12 in Veneto ha ricevuto almeno una dose o ha la prenotazione mentre il 32,5% ha già eseguito la terza dose.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 di presidenza del consiglio dei ministri, Commissario straordinario e ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 107.934.696. Sono 47.932.221 le persone con almeno una dose (88,75% della popolazione over 12), 46.199.050 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (85,54% della popolazione over 12) e 16.791.194 le persone che hanno fatto la terza dose (54,16% della popolazione oggetto di dose booster).

