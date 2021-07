Il dato Covid di oggi venerdì 23 luglio per il Comune di Sona registra 7 positivi in più rispetto a ieri (45 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

Entra in vigore oggi il nuovo decreto del Governo che introduce le regole per l’utilizzo del Green Pass, che diverranno operative con il 6 agosto, clicca qui per sapere tutto su questa importante novità.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (102 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi)

oggi si registrano rispetto a ieri (102 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi) A Castelnuovo del Garda oggi si registra 2 positivi in più rispetto a ieri (17 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (17 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (15 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (15 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Verona città oggi si registrano 50 positivi in più rispetto a ieri (726 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (11 complessivi).

Nel veronese nelle ultime 24ore sono 222 i nuovi positivi, con 0 decessi. I ricoveri sono stabili a 27 in area non critica e 1 in più in terapia intensiva (5 totali). In Veneto da ieri sono 669 i nuovi positivi, con 0 decessi. I ricoverati sono 2 in meno in area non critica (60 totali) e 2 in più in terapia intensiva (12 totali).

Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto, il presidente Zaia oggi ha spiegato che “dieci giorni fa avevamo una giornata con 40 nuovi casi, oggi 669, con un aumento quindi del 150%. I nuovi positivi sono quasi tutti asintomatici. Qual è però il rischio? Quello vero è che i giovani asintomatici possano contagiare genitori non vaccinati. Dei ricoverati in terapia intensiva solo uno era vaccinato con una sola dose, gli altri non erano vaccinati. Su 160 pazienti ricoverati che abbiamo monitorato, 144 non erano vaccinati, 16 con una dose, con due dosi non ce n’era nessuno”. Parlando di vaccini Zaia ha aggiunto che “ad oggi sono vaccinati in Veneto il 72,4% dei residenti, tra vaccinati e prenotati, e ci sono a disposizione 200mila posti da qui all’8 settembre. L’obiettivo è di avere vaccinato a ottobre l’82% di popolazione vaccinabile, cioè dai 12 anni in su.

Alle 6.10 di oggi 23 luglio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 5.141.703 su un totale di 5.534.415 dosi consegnate (percentuale del 92,9%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 63.879.391 e sono 29.006.660 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (53,71% della popolazione over 12).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.