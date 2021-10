Covid. Venerdì 22 ottobre i positivi rimangono stabili. Nel veronese l’incidenza dei positivi sulla popolazione è pari al 10,1%, contro il 7,8% nazionale

Il dato Covid di oggi venerdì 22 ottobre per il Comune di Sona registra 16 casi complessivi, numero invariato rispetto a ieri. Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (24 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (24 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (12 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (12 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (10 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (10 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (19 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Si registra 1 ricovero in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (19 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Si registra A Verona città oggi si registrano 9 positivi in più rispetto a ieri (184 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (13 complessivi).

Nel veronese sono 100 i nuovi casi dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina (effetto della grande crescita del numero dei tamponi effettuati per il green pass). I ricoverati sono 1 in più in area non critica (34 totali) e stabili a 4 in terapia intensiva. Sul totale della popolazione nella provincia di Verona l’incidenza di positivi è pari al 10,1%, un valore leggermente più alto rispetto a quello nazionale, che si assesta al 7,8%.

Alle 06.15 di oggi 22 ottobre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 7.142.631 su un totale di 8.087.581 dosi consegnate (percentuale del 88,3%). Ad aver completato il ciclo vaccinale in Veneto è l’81,3% della popolazione vaccinabile, il 4,4% è in attesa della seconda dose. Al 23,9% della platea di riferimento in Veneto è stata somministrata la terza dose.

Il 74,59% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale. Il 3,71% è in attesa di seconda dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose – è almeno parzialmente protetto il 78,30% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 85,90%, mentre l’81,84% è completamente vaccinato.

L’80% della popolazione vaccinabile è stato raggiunto il 9 ottobre 2021, in linea con le previsioni del governo per fine settembre. Per arrivare al 90%, nuovo target individuato dal Generale Figliuolo per poter alleggerire l’obbligo di green pass, a questo ritmo ci vorrebbe 1 mese e 27 giorni.

Questa settimana hanno aperto le prenotazioni per la terza dose di vaccino per le le persone con più di 60 anni residenti nella provincia di Verona che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi o la dose unica di Johnson & Johnson) da almeno sei mesi. L’appuntamento si prenota dal portale della Regione del Veneto selezionando la data e la sede vaccinale, oppure in farmacia.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.